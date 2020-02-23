導演鈕承澤涉性侵女劇務遭到法院裁定限制出境，他以無法國國工作和已與當事人和解為由提抗告，但是高等法院日前審理時，以鈕國去定期出國靈修為由，顯見有足夠能力、資源長期停留國外，仍有逃亡之虞，駁回抗告。

據了解，傳聞鈕以高達「7位數」的金額與被害人達成和解，而台北地院審理期間，考量限制出境新法上路，重行裁定他在1月10日起，繼續限制出境8個月。

鈕承澤指出，因涉案被限制出境，自己失去工作來源，無法出國接洽業務，以致生活及公司無法支撐，因而請求撤銷原裁定。

鈕承澤是被控在2018年11月23日臨時取消工作會議，改邀工作時認識的被害人及劇組到家中相聚，並被鈕留下隔日凌晨原想隨其他工作人員離開鈕家的被害人，因擔心得罪鈕，被害人只好單獨留下準備伺機離開，但鈕後來將被害人壓在沙發上指侵得逞。

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(中時電子報)