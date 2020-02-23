台中市長盧秀燕感謝交通部觀光局、行政院各部會指導協助，也謝謝千萬海內外遊客，「相信我們，走進台中欣賞燈會，讓台中美好被看見」。（王文吉攝）

交通部長林佳龍期許明年新竹燈會更為驚艷，成為台灣國際品牌。（王文吉攝）

2020台灣燈會「森生守護-光之樹」主燈最終場聲光展演，吸引滿場遊客搶拍，現場亮起手機燈海，璀璨主燈秀經由網路轉傳，驚豔世界各地。（王文吉攝）

2020台灣燈會好評不斷，閉幕前一天主、副展區共湧入85萬人次，刷新單日入園紀錄。（王文吉攝）

2020台灣燈會完美閉幕，「優人神鼓」帶來氣勢磅礡演出，吸引滿場觀眾爭睹。（王文吉攝）

2020台灣燈會23日晚間舉行閉幕典禮，台中市長盧秀燕以主辦城市首長身份，代表超過千萬人次遊客，感謝燈會期間默默付出的「幕後英雄」，並與2021燈會主辦城市新竹市副市長沈慧虹進行傳承儀式，象徵台中交棒新竹，為堪稱「史上最難」的台灣燈會畫下完美句點。

賞燈人潮23日午後從各地湧入，接駁車班班客滿，台鐵配合機動加開區間車。入夜後，「森生守護-光之樹」主燈整點進行聲光展演，吸引滿場遊客搶拍，現場亮起手機燈海，經由網路驚豔世界各地。閉幕典禮下午5時起，於后里森林園區主舞台安排一連串音樂舞蹈饗宴。

史上最大規模「無人機流星雨展演」晚間7時10分壓軸登場，800架無人機緩緩升空，開場呈現「2020台灣燈會在台中」，轉變成「駿馬奔騰」、「后豐鐵馬道」、「珍珠奶茶」意象圖案，長達8分鐘終場完美展演，贏得萬眾驚呼。

台中市長盧秀燕率市府團隊，向數千位「幕後英雄」致敬，感謝他們讓燈會更加精彩動人。盧秀燕說，一年前台中市政府臨危受命接辦台灣燈會，因為籌辦時間太短、太突然，剛開始很多人質疑能否辦得成，結果我們全力以赴上下動員，只花10個月左右時間，辦出史上規模最盛大、展期最長、最好看的國家燈會。

盧秀燕表示，去年底開燈至今，人潮爆多，佳評不斷，幾乎沒有負評。展出期間發生疫情，本來以為會影響到民眾參觀意願，可能是防疫工作受到信任肯定，而且燈會辦得好看，加上全體工作人員熱情服務，疫情沒有嚇跑大家，遊客如潮水般湧入，破了1100萬人次

台灣燈會邁入31屆，盧秀燕以「mission impossible」形容是史上最艱困的燈會，為了超大型群眾聚集活動，因為落實防疫，千萬遊客才敢來參觀，在嚴峻的疫情期間辦燈會，戰戰兢兢如履薄冰。我們真的做到了，謝謝大家相信我們，走進台中欣賞燈會，讓台中美好被看見，2020台灣燈會閉幕了，相信大家記得台中永遠閃亮。

盧秀燕也在交通部長林佳龍見證下，與2021燈會主辦城市新竹市副市長沈慧虹進行燈會傳接儀式。沈慧虹表示，新竹市僅104平方公里，不過擁有300年深厚文化底蘊，期待在小而偉大的城市，傳承台灣燈會精神，在新竹創造多元包容與歷史力量的呈現。

交通部長林佳龍說，2020台灣燈會是在高度壓力下舉辦，為期16天的國家慶典，雖然人數沒創新高，但品質讓所有賞燈遊客滿意，這是中央和地方合作典範，期許明年新竹燈會更為驚艷，成為台灣國際品牌。最後現場來賓一同點亮「森生守護-光之樹」主燈，劃下圓滿句點。

台中市新聞局指出，2020台灣燈會堪稱「史上最難」，因為「籌備期最短」、「展期最長」、「規模最大」加上「肺炎疫情挑戰」，然而開幕後憑著口碑好評，人潮超乎預期，閉幕前一天入園人次高達85萬，刷新單日入園紀錄，主、副燈區總參觀人次逼近1200萬。

(中時 )