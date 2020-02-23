吳青峰「太空備忘記」2020巡迴演唱會23日於台北小巨蛋舉行第二場，在最後安可曲後，吳青峰無預警邀請「蘇打綠」團員貝斯手馨儀、鼓手小威、木吉他手阿福、電吉他手家凱、鍵盤手阿龔上台，合唱〈當我們一起走過〉，並向全場萬名粉絲喊「大家好，我們是蘇打綠」，正式宣告「蘇打綠」復團回歸，更合體演唱新歌〈Tomorrow will be fine〉。

吳青峰先是笑說「搞清楚你們只是嘉賓，不要喧賓奪主」，小威笑說「剛剛很不整齊欸，再來一次」，團長阿福則說「休息好久喔，我剛剛本來在後台很期待大家喊蘇打綠」，吳青峰笑罵團員「你們這幾個不肖子，還送花來說把主唱還我，明明你們自己先單飛，這些bitch，結果我撐最久，所有箭都在我身上，就像豪豬本人一樣」。

小威笑說，「好久沒上台，剛剛在後台本來想練唱，結果大家練〈baby shark〉」逗笑全場粉絲。此外說到之前電吉他手家凱問他「你覺得《太空人》專輯如何？我覺得很好，但有點苦」，並感性地說「我們都知道你經歷了什麼，我們聽這些音樂更能理解背後意義」，更寫道自己寫了新歌〈Tomorrow will be fine〉要送給團員六人，鼓勵所有的人。

(中時 )