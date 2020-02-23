新冠肺炎疫情在南韓急遽攀升，這段時間內，確診病例數已遠遠超越日本，但台灣網友卻指出，「大家看到南韓病例數炸裂，但這是靠政府積極篩檢，可見韓國政府做得比日本好吧」？

近日南韓新冠肺炎疫情嚴峻，原PO卻在PTT八卦版發文，「韓國政府做事情比日本好吧？」，他認為，相較日本不積極的隔離和檢驗，韓國做的還比較好，畢竟韓國也政黨輪替好幾輪了，不像日本自民黨幾乎算萬年執政，一堆官二代、政二代，一般年輕人根本無法參與政治，跟韓國比起來不算真正的民主吧？雖然韓國也有財閥的問題就是了，可見民主政治政府的公務員素質反而比較高吧？

底下網友看到後也紛紛回應，「韓國猛驗、日本敷衍、印尼裝死」、「至少韓國態度跟應對有在緊張 日本根本已放棄」、「中央厚勞省只會裝死」、「日本為了奧運，直接放推，黑數很多！」、「日本黑數超多，要自費8萬日元驗驗」。

(中時電子報)