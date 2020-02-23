林男挑戰「羅馬縱走」單日來回猝逝，救難人員連夜輪流搬運遺體，預計明日將請空勤隊出動直昇機吊掛下山。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

熱門登山路線「 羅馬縱走」23日發生山友猝逝意外，62歲林男一行10人挑戰「羅馬縱走」單日來回，不料 林男在羅葉尾山攻頂後，突然昏厥，同行友人趕緊輪流實施CPR急救；消防救難人員獲報立即上山馳援，但傍晚6點多接觸到林男時，已無生命跡象，後續安排直升機將遺體吊掛下山。

台中市消防局指出，林男一行今天上午7點多從思源啞口登山口入山，挑戰單日來回「羅馬縱走」，一行人攻頂羅葉尾山後，往馬武佐野郡山方向下山時，林男突然昏倒，隊員見狀趕緊輪流實施CPR，並於下午1點多向台中市消防局報案。

梨山分隊小隊長黃暉銘率領義消等共10人上山救援，並於晚上6點45分抵達現場，但林男已無呼吸心跳。同行友人表示，林男曾經中風，疑身體不適而昏迷死亡。 救難人員連夜輪流搬運林男遺體，預計移動至2.5公里外的馬武佐野郡山附近，明日將請空勤隊出動直昇機將遺體吊掛下山。

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