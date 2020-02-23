防疫隔離補償，每人每日約800元。圖為武漢包機。（圖／讀者提供）

因應新冠肺炎，行政院會27日將通過600億元特別預算案，目前規模600億元朝野多數支持，明天（24日）將在立院朝野協商可望取得共識。至於振興抵用券會外加藝文展演範疇，經費逾22億元。而防疫隔離假補償金額衛福部初步構想每人每日約800元，總經費不到10億元，但仍待蘇揆最後拍板。

行政院主計長朱澤民表示，特別預算細目將待25日立法院通過特別條例後，最後盤點，27日院會通過後才對外公布。至於防疫隔離假補償對象、金額也仍待特別條例通過後再確認，但會溯及既往，也會高於SARS時的每日500元。

知情人士說，以基本工資23,800元換算為日薪，每天也不到1,000元，因此傾向低於千元，並與勞保脫勾，不限身份、職業及年齡。衛福部規劃構想，每人每日約給800元防疫隔離補償，以被政府認定應居家或集中隔離、檢疫者為對象，並放寬至照顧者都給予防疫隔離補償，若寬列7萬人次，隔離14天計，經費不到10億元。官員說，補償額度、人數等，仍有待蘇揆拍板。

行政院會27日將通過600億元的特別預算案，至於細節，經濟部規劃包含服務業、製造業200.76億元，交通部規劃觀光旅遊業196.8億元，農委會規劃農業3、40億元。

另文化部提出短期電影娛樂、藝文展演等紓困、振興經費20億，但部分將改列中長期計畫，因此政院核給紓困及振興規模約10億上下，而衛福部提出防疫採購及隔離假補償經費約187億。

知情官員說，這些額度已逾600億元，屆時經濟部及交通部經費動支特別預算經費會再下修，以容納文化部及衛福部預算，至於振興抵用券外加文化表演範疇逾22億元。

至於工商團體訴求減免稅費，官員說，特別條例已納防疫假支薪寬列營所稅加倍減除，其餘企業虧損可分十年攤提營所稅，虧損營業稅也可少繳。據悉，財政部擔心明年稅收恐受疫情衝擊不小，不贊成特別條例再新增其他稅費減免項目。

(工商 )