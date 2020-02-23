阿KEN為了首部自編自導自演的電影《練愛iNG》拼老命，挑戰自己人生中的不可能任務。從小懼高的阿KEN在片中與女主角紀培慧一同玩逾13層樓高、總高度39公尺的斷軌雲霄飛車，該設施速度最快每分鐘達95公里，垂直降落的失墜感讓阿KEN嚇到失魂：「基本上，我坐2次就要吐了！半條命都快沒了！」

阿KEN在劇組開拍前擔心害怕到特別找來替身，但最後仍堅持親身上陣，硬撐著拍完整場戲。對紀培慧來說，這場戲也是相當棘手：「我很怕高！完全不敢，雖然我有跳傘的經驗，但那是完全不同的事，我非常害怕爬升，臉朝下眼睛要張很開。」

紀培慧飾演的紀惠欣是位個性不容易對人敞開心房的女生，為了表現出她彆扭的個性，阿KEN和紀培慧溝通，希望她在雲霄飛車衝到最高點準備自由落體時，在每分鐘速度高達95公里的極速下降時要面對地板前的倒數時間裡講完她的所有台詞，希望電影中的紀惠欣的狀態是沈著且睜大眼睛面對這一切，因為紀惠欣只有在高壓的狀態下才能敞開心胸的與人聊天，紀培慧說：「所以魏宏仁很可憐被紀惠欣拉去坐最恐怖的遊樂設施，但兩人一起度過這個恐怖難關，也因此拉近了彼此間的距離。」

阿KEN與鱷魚親密合照。（藝起娛樂提供）

阿KEN編劇時也把自己過往的經驗放進自己的電影作品裡，電影中的魏宏仁主持外景節目就是跟鱷魚玩親親，阿KEN以前主持外景節目時常常要去找很多稀奇古怪的人事物，有次去位於印尼的鱷魚園，阿KEN嚇到渾身發抖說：「從來沒有瞬間看到上百條的巨大鱷魚過，看到會心臟病發，滿滿的鱷魚在玩疊羅漢你有沒有看過，一整隻雞丟，鱷魚就張開大嘴另外一隻也張開大嘴搶雞，看完這段，攝影師就說這段很精彩，『阿KEN你就坐在鱷魚頭上幫鱷魚刷牙！』我當時非常害怕啊！」因此阿KEN決定要挑戰心中的恐懼，在電影中安排自己與鱷魚玩親親。

小鬼飾演哇哈哈水池攤主哈哈哥。（藝起娛樂提供）

不只如此，阿KEN在一場摔水池的戲中，為了完美詮釋，跑上跑下、來回摔了20多次，而在場客串、一展「魔性」笑聲的黃鴻升（小鬼）也為戲犧牲，一連笑了6小時，嘴痠到不行，小鬼透露：「KEN哥真的超猛，現場他為了拍到每個鏡位而狂摔水池，一出水池又要馬上轉換成導演跑去看鏡頭有沒有拍好，佩服他努力追夢的精神，認真的他真的很帥氣！」

小鬼與阿KEN與紀培慧一起在哇哈哈水池。（藝起娛樂提供）

值得一提的是，在電影選角時小鬼早被視為不二人選，阿KEN說，在寫「哈哈哥」角色時，腦中總浮現小鬼經典的爽朗笑聲，「已經被他的笑聲所控制住，所以就希望小鬼可以來演，他也非常爽快，馬上答應。」該片3月13日上映。

阿KEN與紀培慧與小鬼。（藝起娛樂提供）

(中時 )