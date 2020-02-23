法新社最新快訊，美國總統川普同意將與塔利班簽署和平協議，希望就此結束長達19年的阿富汗戰爭。

星期六，美國代表和塔利班代表達成了一項初步結論，雙方微妙的稱之為「減少暴力嘗試」，為期7天，試圖部分休戰。如果嘗試成功，將可在2月29日進一步簽署協議，展開更廣泛的和平談判。

#BREAKING Trump says he would sign a peace deal with the Taliban pic.twitter.com/peNB2Qw2wl — AFP news agency (@AFP) February 23, 2020

塔利班有充分的動機信守承諾，因為根據擬議的協議，到今年夏天，美國將從阿富汗撤出約3千名士兵，是1.2萬名駐軍的四分之一。川普很希望美軍能撤出阿富汗，因為他正競選連任，其中一項政治承諾是「結束美國最長的戰爭」。

相對的，塔利班只要忍過了這段時間，在美軍離開後，他們就有很大的機會奪得阿富汗，目前塔利班控制了阿富汗大約6成的農村地區。

至於阿富汗人，他們擔心接下來會發生什麼。

現年18歲的巴哈·法希什（Baha Farkish）告訴路透社，「作為美國接管後長大的公民，我不想犧牲現在有的一切，我不想讓我們的國家失去過去二十年以來的成就，最重要的是言論自由、行動由等等。我希望在與塔利班達成和平協議後，這些自由能夠保持。」

塔利班在1996年至2001年統治阿富汗，他們是極端伊斯主義者，對女性加上諸多限制，也打壓普什圖人以外的種族，最嚴重的是哈拉札人。

自2001年以後，美軍攻下喀布爾，結束了塔利班的統治，但是塔利班依然在農村地區有數不清的據點，並且不斷的發動各種暴力叛亂、恐怖行動，造成數千人喪生。

(中時電子報)