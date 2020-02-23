口罩套的製作方式與使用時機。(圖/台安醫院 肝膽胃腸科蘇志盛醫師授權使用)

近來口罩一「罩」難求，民眾也想出各種為了降低口罩消耗量的方式，其中就有人想出做「口罩外套」，在醫療口罩外面套上一層布保護。台安醫院胃腸肝膽科主治醫生蘇志盛指出，可用此法暫時延長一般外科口罩生命，他並且附上製作方式。網友們也紛紛好奇發問口罩外套的用途，瞬間引起熱烈討論。

蘇志盛醫師表示，每日口罩有限買配額，口罩常因口水、灰塵、化妝品沾汙，不換又不行。最重要的是小孩即將開學，學校跟補習班規定要戴口罩才能去，哪來這麼多一般外科口罩？蘇志盛說可以暫時用「口罩外套」擋一下。

「口罩套」是用一層布將一般外科口罩包覆住，萬一髒了就洗外層，減少內層汙染丟棄的頻率。蘇志盛表示，口罩套的製作方式為以下：

1.簡單用一層布圈成左右開口，中間套入一般外科口罩（如圖)，使用上最方便，但左右略不服貼且遮臉。也可做上開、下開，很服貼，但會太緊不透氣

2.製作方便，DIY簡單，網路上已經有很多分享

3.個人(男性)喜歡左右開，耳掛跟鼻壓條都用原本一般外科口罩的就好

但是，蘇志盛強調，醫護上班不要用！醫護、防疫、檢疫等人員若有接觸體液、口沫風險，不建議使用。最好仍是拋棄式口罩，染汙了就更換。一般人平時外出若想擁有一般外科口罩的防護力，又想用久一點，口罩套是可替代的選擇；但要注意裡面的一般外科口罩染汙了就得換。

(中時電子報)