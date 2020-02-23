對於中央流行疫情指揮中心宣布，考量醫療人力量能，醫事人員除報准外，不得出國。民進黨立委高嘉瑜則在臉書抱不平，認為對醫事人員的付出，不該視為理所當然，也不是由第一線醫事人員扛起所有責任。她呼籲，後續細節配套希望周二能有更完整的討論跟說明。

根據《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日下午在記者會宣布，因應全球COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情，考量醫療人力量能，下週會開會整備，醫事人員除報准外，不得出國。相關規範還有待討論，但訊息一出，不少醫事人員在網路上發難，認為不公。

衛生福利部醫事司長石崇良下午接受記者聯訪時表示，上述政策的相關實施細節將於25日召集各級醫院及院長會議討論確定後實施，不會即日起執行。

石崇良表示，現階段防疫重點，第一是控制疫情發展，避免醫療需求暴增；第二是降低醫療人員耗損，因醫療人力遞補不容易，要減少因接觸感染個案而需要居家隔離或是旅遊史需居家檢疫的機會。

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜再臉書位醫事人員抱不平，她認為醫事人員是防疫第一線，更是在最危險的第一線，防疫期間，醫院人力吃緊，醫事人員更是不眠不休，對醫事人員的付出，不該視為理所當然，更不該讓醫事人員在繁重的壓力下有多餘的負擔。

尤其，高嘉瑜認為，，對醫事人員不應是上對下的命令，而是攜手合作、並肩作戰、同舟共濟的夥伴。醫事人員也是人，也需要休息，緊繃的疫情壓力及醫療能量可能很快到臨界點，限制醫事人員的同時，相關境管限制也應再升級，而不是由第一線醫事人員扛起所有責任。

高嘉瑜呼籲，相關執行細節應該與各醫院及醫事人員溝通後再宣布，也應該一併公布醫事人員配合防疫指揮因而產生損失的補償及配套方案。後續細節配套希望周二能有更完整的討論跟說明。

(中時電子報)