惠宇建設挑戰建築綠美化的美感與深度，「惠宇大其心」基地美化榮獲台中市都市空間設計大獎「環境空間-傑出獎」。（惠宇建設提供／盧金足台中傳真）

「惠宇上晴」獲2019年台中市樂居金獎首獎。（惠宇建設提供／盧金足台中傳真）

惠宇建設在建築開發前，將基地綠美化開放給民眾欣賞，還掀起網友拍照、打卡熱潮。（盧金足攝）

近來新冠肺炎升溫，全球防疫上緊發條，攸關生活健康安全的防疫宅備受矚目！惠宇建設規畫建案時，管線因應空汙與水汙設計不相通，加厚地板隔離噪音，而且早在十九年前，就針對PM二點五空氣品質，預留熱交換系統的穿梁孔，即使住戶一時未安裝，以後健康需求要安裝時不必大興土木，稱讚「這家建商真的很厚工，即使不是速效的事，也願意為住戶的生活品質走在前面。」

品牌建商惠宇營建機構，今年推案版圖遍及台中市南區，將在東興路、建國北路附近推出基地近一千八百坪的建案，還有台中捷運北屯機捷特區、單元三重畫區及竹北高鐵站對面近兩千坪大基地，在台中市的三個建案地點優勢之外，交通隨著七十四號快速道路，與年底將通車的台中捷運綠線，北屯機捷特區目前來電預約賞屋的高達七百多組客人。

惠宇建設推動建築綠美化，建築規劃、開發前基地綠美化，屢獲「台中市都市空間設計大獎」、「台中樂居金獎」等重大殊榮肯定。

惠宇建設總經理顏定滄說，居住環境追求寧靜，惠宇打造大量綠意讓住戶像住在森林裡，環境改善周遭鄰里也受惠，關注社區品質友善鄰里，考量不只一戶一個停車位，家庭用車的停車位需求，盡量規畫到一戶兩個停車位。

他以文心森林公園旁的「大其心」建案為例，一般地下室大約都開挖到地下四層，特別開挖到地下五層，不必擔心停車位不足，住戶車子停在外面停車格，占用到一般大眾使用的停車空間，機車位也設想到，甚至物業公司管理人員上班汽機車，都在社區停車場規畫時一併列入。

空氣、陽光和水是生活重要三要素，社區水源供應全經臭氧消毒，惠宇建設認為，就像預留的熱交換系統管道，隨著人們愈來愈重要環境品質，健康就是要從生活中實踐與感受

，讓住戶物超所值。

因應現代人重視的隔音問題，一般地板大約十五公分，惠宇增厚到廿公分，顏定滄直言，隔噪到什麼程度？要做到連聽覺敏感的鄰居都不會受影響，最基本的就是地板下重本「

加厚」。

搶手建案強調優勢為緊臨公園與學校，惠宇覓地哲學，朝向基地大到兩千坪之譜，戶數規畫少，低容積造就空地多，綠美化之後，社區就是在公園裡。

值得一提的是，台中市府為鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露台、鄰里設施等設施，發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法

》，提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，惠宇貼心為住戶對宜居的需求客製化。

顏定滄強調，針對購屋者需求是否要宜居建築設施，做不同的規畫，有的住戶喜歡有露台種植花草，負擔平常維養的條件，有的住戶認為不特別需要植生牆體、露台及綠化等空間，都會特別提供不同選擇。

健康環保的住宅，是建案讓住戶安心的購屋要件，日前香港傳出新冠肺炎情擴散，是從大樓排氣等相關管道，造成同棟大樓住戶受感染，惠宇建設早就針對同樓層不同住戶空間各有管線，不會發生其他住戶吸煙或其他氣味傳到鄰居家裡，甚至公設出入門也以自動化居多，避免開關門時觸及門把造成汙染之虞。

因應疫情問題，惠宇也正研議新的銷售方式，以往是客人到場有如「夜市」人潮洶湧，銷售秒殺，顏定滄表示，現在不宜人潮密集，所以可能會採預約制，控制到場人數，以往一天完銷的盛況，變成分批銷售，防疫安全第一。

「惠宇大聚」成功營造綠美化的生態建築，榮獲第八屆台中市都市空間設計大獎的「年度空間設計大獎」、「建築空間-卓越獎」，剛完工的「惠宇五十七間堂」，建築開發前基地綠美化的開放，掀起網友拍照、打卡熱潮，「惠宇上晴」還在去年台中市樂居金獎勇奪首獎；「惠宇一森青」將於今年完工，建築與自然共生之美，已成為指標建案。

(中時 )