大甲鎮瀾宮16日上午舉辦禳災祛厄祈福法會。（中時資料照 陳淑娥攝）

新冠肺炎全球持續延燒，最早武漢「萬家宴」爆發群聚感染，南韓「新天地教會」聚會活動也引發防疫災難，有網友憂心，「台灣地表最大遷移活動」媽祖遶境即將登場，恐成引爆疫情，呼籲中央下令停辦。

一年一度的台中大甲鎮瀾宮進香行程，預計在3月19日晚間11時05分起駕，展開9天8夜遶境之旅。鎮瀾宮於16日舉辦禳災祛厄祈福法會，董事長顏清標表示，大家不用怕，媽祖婆會和天公伯合作，撲滅台灣及全世界疫情。

不過網友不這麼認為，有人在PTT發問「媽祖繞境，中央是否要下令停辦」，引起熱烈迴響，有網友舉武漢「萬家宴」、南韓「新天地教會」、以及鑽石公主號爆發嚴重群聚感染為例，認為政府應該下令停辦或是柔性勸導主辦方停辦。

該網友指出，媽祖遶境並非一般人想像是在公開空間遊行而已，他以自己母親去年參加的實際例子，包括坐遊覽車、吃廟宇提供類似自助餐的餐點，一群老人睡一個空間，參加的人食住行都可能在同一個封閉空間活動，彼此都還不認識。

另一名網友則指出，「百萬人等級的大型活動，要沒有任何一個人是感染者的機率不大，幾天幾夜的同行同吃同睡，根本就傳染最佳途徑」，不過他認為下令管制的政治風險很大，呼籲大家反應給指揮中心及民代，讓他們知道有民意支持管制大型活動。

(中時電子報)