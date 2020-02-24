男人很在意自己生殖器，常「自我安慰」號稱「台灣之光」，而女人如何判斷男人「那話兒」大小，也有很多種說法，有名女大生在網路論壇分享了媽媽教她如何判斷男生「那東西」大小，害她好害羞，心想難道媽媽「閱人無數」嗎？

在網路論壇《Dcard》原PO女大生說，我媽今天又重複看了李敏鎬演的城市獵人

不得不說這劇真的好看，但這篇重點是「我和我媽平常聊天就很像朋友那樣，以下又是她調皮的時候⋯

好害羞，媽媽教女大生判斷男生雞雞大小。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

媽：如果有生之年可以跟李敏鎬一夜情就好了～

原PO：你有尊重過他想不想嗎？？

媽：跟你說，以後找男友要判斷他下面的大小就看他的鼻子，越大你越幸福(性福？)

原PO說，「媽她真的好壞，害我現在看到長好看的男生眼睛都會忍不住飄向他的鼻子啦！」。

網友則是一貫酸言酸語說，「如果適用在動物，那麼大象...」；「所以鷹勾鼻的⋯ 頭會翹？」；「那小木偶怎麼辦...？說謊的時候等於....」，也有女生留下自己的經驗說，「不準，我前男友鼻子很大也滿挺的但是他雞雞超小還一直覺得他自己的很大」

(中時電子報)