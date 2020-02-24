邱豑慶醫師罵代購的網美的圖，「用生命在付出幫大家直播？請問是付出誰的生命？醫護的人血饅頭好吃到吐舌頭嗎？」(圖/麻的法課 - 邱豑慶醫師FB)

新冠肺炎疫情在南韓急遽攀升，23日出現第6名死亡病例，確診病例達602例。這段時間內，確診病例數已遠遠超越日本。近日一名做代購的網美到韓國直播代購，返台時疑似出現肺炎症狀，因此到負壓隔離病房進行觀察，她並將情況拍照PO網，引起網友熱烈討論。對此，邱豑慶醫師在臉書上發文說，「用生命在付出幫大家直播？請問是付出誰的生命？醫護的人血饅頭好吃到吐舌頭嗎？」

邱豑慶醫師在臉書粉專「麻的法課-邱豑慶醫師」PO文表示，「身為醫事人員，我願意服從指揮中心的決定。為了防疫，為了國人的醫療，為了維持國內的醫療能量，我放棄憲法賦予我的自由權。我配合防疫指揮中心的調配。」

但是邱豑慶醫師接著微帶憤怒地說，「但我他X的犧牲是給這樣糟蹋的嗎？」邱豑慶表示，網美跟代購、台商等等都還是繼續跑，他尤其截圖一位做代購的網美的圖，「用生命在付出幫大家直播？請問是付出誰的生命？醫護的人血饅頭好吃到吐舌頭嗎？」

網友看完紛紛留言表示，「最誇張的是，去韓國還不戴口罩只為了拍網美照」、「其實現在還是看到一堆日本代購連線的」。

(中時電子報)