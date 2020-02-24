萬里山園盛開的桃紅昭和櫻。（徐秀娥攝）

黃政慧退休後和老伴賴萬里齊心打造20餘年，成就這一大迷人的櫻花林。（徐秀娥攝）

新竹尖石鄉賞櫻秘境，萬里山園鄰近李棟山，約10分鐘車程可達。（萬里山園提供）

疫情蔓延也要記得去賞花！2月正是櫻花盛開的季節，許多人早計畫出遊追櫻花。由於疫情變化，日本、韓國現已被列為旅遊警示，取消賞櫻行程的人其實不必懊惱，國內仍有賞櫻秘境值得一遊，萬里山園正以滿開的霧社櫻和昭和櫻等待來客共賞。

萬里山園座落在新竹尖石鄉海拔約1400公尺處，需自行開車才能抵達，因此被戲稱為「遠得要命的賞櫻秘境」，她的櫻花渾然天成，別具自然美感，是攝影同好頗愛取景的夯地。

造訪過今年武陵櫻花的朋友說，萬里山園的櫻花更勝一籌。山園主人黃政慧卻稱，今年花況受到寒流影響，稍遜於往年風采，即使如此，萬里山園綻放的櫻花，不以數大是美取勝，桃紅、粉白錯落有致的獨特魅力，令人忍不住猛按快門。

萬里山園佔地約三甲地，園內有百餘株櫻樹，台灣原生種霧社櫻和昭和櫻是其特色，另有植裁少量的緋寒櫻、山櫻和垂櫻，這些櫻花多是野生自長或部落收集野苗，再經主人辛苦架接種植，由於不是人工造林，才能以最原始的美貌，吸引眾人不遠千里而來。

萬里山園的櫻花很會勾人，主人忍不住透露自家櫻花圈粉的事蹟。他說，一位櫻花達人足跡踏遍日本、台灣各地，初看園中的櫻花竟被震懾了。他在山園取景待了許久，甚至央求主人讓他再留一晚，只為拍攝晨櫻沾露的迷茫畫面。至今這位櫻花達人仍傾心於這裡的櫻花，不時造訪此地，可見這裡的櫻花多麼耐人尋味。

黃政慧表示，每月2月是萬里山園的花季，由於各品種開花時序有先後，不同時間造訪可看到不同的櫻花景致。今年緋寒櫻已凋謝，白色霧社櫻和桃紅昭和櫻接續盛開，垂櫻則是壓軸綻放。

來萬里山園賞櫻，客人總能心滿意足而歸，有純粹安靜賞櫻的，在這世外桃園享受美好；有人來衝一波打卡、拍個人寫真，她們或閨蜜結伴或家人同行，以浪漫櫻花為景，拍出各自的美麗記憶。還有一類是攝影玩家，他們不僅拍花，更愛拍這裡的山鳥、蝶兒。多次造訪的攝影玩家說，這裡的花蟲鳥蝶讓人驚豔，樹上啁啾的黃山雀、青背山雀、冠羽畫眉、白耳畫眉…，往往成為她鏡頭下的最佳主角，而三月才會出現的歪紋小灰蝶，更是她每次從台北直奔上山的原因。

這座山園能吸引一票回頭客，黃政慧可是投注了許多心血，曾為榮工處鑿隧道「工兵」的他，退休後和老伴賴萬里從南投移居於此，兩人齊心打造20餘年，除了成就這一大迷人的櫻花林，也陸續增添吸引人的元素。他們在山園中養菇、種疏果，每到水果成熟時，採摘山柿、奇異果、水蜜桃也成為園中另一賣點，若有機會在此用餐，女主人的好手藝肯定能讓人吃得心滿意足。

來萬里山園一遊，就像走進陶淵明的桃花源，帶著閒適的心情漫步，體驗山中芳草鮮美。落英繽紛的景色，又或與主人閒話家常也是一樂。健談男主人會不吝於透露，萬里山園取自老伴名字，他對愛妻的柔情令人芫爾，也值得讚嘆。來這裡不必人擠人，就算路途七彎八拐，衝著隱藏版的櫻花景點，質樸有溫度的待客之道，有空真的不妨到此山中秘境走走啊。

萬里山園相關資訊

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村馬美8鄰30號

電話：03-5847463／粉絲專頁：萬里山園

*賞櫻與用餐需先預約

*入園酌收150元清潔費，維護園區環境（不抵消費，10歲以下兒童免費）

(中時電子報)