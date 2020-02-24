小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（24日）新聞重點。

【1】義大利與伊朗 旅遊警示升至第一級

新冠肺炎疫情在國際間升溫，由於義大利與伊朗相繼爆出群聚感染以及死亡案例，中央流行疫情指揮中心昨宣布將義大利、伊朗的旅遊警示升為第一級，建議赴當地的旅客需遵守當地一般預防措施，醫護人員暫緩前往。

【2】校園防疫 不舒服別上學

中小學明天開學，政府單位如臨大敵！為避免校園發生群聚感染，疫情指揮中心公布耳溫38度、額溫37.5度算發燒，且確診2例全校停課。前衛生署長、現任亞洲大學榮譽講座教授楊志良，與前疾管局長、現任南台科大生技系講座教授蘇益仁均呼籲，不管是不是新冠肺炎，只要身體不舒服，就不要上學。

【3】公主號檢疫 日官員下船未受檢惹議

日本厚生勞動省職員日前登上停泊橫濱港的「鑽石公主號」執行公務，下船後卻未接受病毒篩檢，就返回工作崗位，又傳出登船的醫療人員「只要沒症狀就不用受檢」，讓日本政府的防疫作法再次受到質疑。厚勞省22日決定，為職員補作檢查，專家則認為政府應重新評估受檢對象。

【4】傳陸戰機鎖定我F-16 嚴德發嚴正駁斥

有媒體日前報導指出，在2月10日共機飛越海峽中線事件中，大陸殲11戰機曾經「鎖定」我升空攔截監控的F-16戰機，此事在軍中議論紛紛。國防部長嚴德發上周在立法院公開表示，沒有我方戰機「被鎖定」的訊息，我方空軍當天不論是攔截、驅離都依照標準作業程序，應處得宜，也成功攔截跟驅離共機，守護我們的家園。

【5】首次約會地求婚 夏如芝點頭嫁張捷

夏如芝要嫁了！30歲的張捷向交往1年半的夏如芝求婚成功，相差7歲姊弟戀開花結果。張捷23日在臉書公布「我要跟芝芝求婚了」影片，經紀公司隨後證實，張捷18日選在兩人第一次約會的餐廳，在張書豪、歐陽妮妮等好友見證下，向女友夏如芝下跪求婚成功！小兩口昨天還約雙方父母一起吃飯，近期會先登記結婚，婚禮形式則還要再跟父母討論。

(中時電子報)