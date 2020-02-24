英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）指出，從停泊日本橫濱港外海郵輪「鑽石公主號」撤離的4名乘客，今天在英國被檢測出感染武漢肺炎，英國境內累計確診數已達到13例。

惠提透過聲明表示：「英格蘭又有4名患者對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測呈陽性反應，這讓英國的確診病例數達到13例。」

聲明還說：「病毒是在鑽石公主號郵輪上傳播的，這群患者正從阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）轉到專門的國家醫療保健服務（National Health Service）感染治療機構。」

英國近日派出一架專機從鑽石公主號載走32名英國人及歐盟公民，專機昨天飛抵英國，今天確診的4人就在這專機乘客之中。

武漢肺炎疫情已經蔓延到30多個國家和地區，目前全球確診病例數大約7萬9000起，且奪走超過2400條人命。

(中央社)