英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）指出，從停泊日本橫濱港外海郵輪「鑽石公主號」撤離的4名乘客，今天在英國被檢測出感染武漢肺炎，英國境內累計確診數已達到13例。
惠提透過聲明表示：「英格蘭又有4名患者對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測呈陽性反應，這讓英國的確診病例數達到13例。」
聲明還說：「病毒是在鑽石公主號郵輪上傳播的，這群患者正從阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）轉到專門的國家醫療保健服務（National Health Service）感染治療機構。」
英國近日派出一架專機從鑽石公主號載走32名英國人及歐盟公民，專機昨天飛抵英國，今天確診的4人就在這專機乘客之中。
武漢肺炎疫情已經蔓延到30多個國家和地區，目前全球確診病例數大約7萬9000起，且奪走超過2400條人命。
(中央社)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。