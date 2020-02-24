2/24-3/1｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽用星象來看新冠肺炎疫情！她表示，目前魔羯的強力星象，意味今年「人類仍致力在維護體系」好不要失控，畢竟失控的代價是全球都被捲入，全面崩潰，天下大亂，所以仍戮力以「自以為周全的控制」在控制著局面。

唐綺陽說，不少專家認為無形無影又傳播力強的病毒（雙魚能量），廣為散播是遲早的事，所以趕緊揭開病毒神祕面紗，趕緊研發藥品、疫苗，減少人心恐懼才是正事。她指出，魔羯與雙魚的攻防，還會持續到三月下旬的春分，三月下旬後會「動盪到什麼程度」，就取決於現在「各體系以什麼方式應對」。

水星逆行中，唐綺陽說，先將後備工作處理好，三月才能夠無後顧之憂的全力衝刺。適合整理心理狀況與潛意識溝通，也要當心3C產品容易故障，溝通上建議表達明快，避免誤會的產生。目前水逆雙魚，「暗中推動海嘯能量的儲備」，唐綺陽點出，當3/16水星再度於雙魚順行，就是海嘯推動之時，（失控之處必民怨四起，也成為海嘯之一），她認為這時是疫情是否受到有效控制、藥物、疫苗能否奏效，屆時揭曉。

土星本周也進入「加速期」，意味著「政府很苦、體制很苦、企業撐得很苦」，泰山壓頂之外，甚至還一波未平一波又起，或不守規矩的人搞破壞、感受到被勒緊的壓力。土星加速到三月底，所有上述單位都將面臨第一波壓力最大值，唐綺陽說，這時期即將迎向新的開始，她請大家為未來發展做好籌備。

重要星象：水星逆行中、土星加速期。

工作注意↓

金牛：改善溝通方式，能讓事情更順利

處女：遇到不誠懇的人，別當濫好人

射手：工作充滿衝勁，小心蠟燭兩頭燒

水瓶：勝券在握，別太著急

桃花注意↓

獅子：別患得患失想太多

天秤：是否接下桃花由自己決定

天蠍：魅力大爆發，請謹慎篩選對象

魔羯：朋友給的意見太多，斟酌採納就好

財運注意↓

白羊：換個新方法會有幫助

雙魚：人際帶來財運，有機會大豐收

健康注意↓

雙子：天氣多變化，多留意心血管狀況

巨蟹：謹慎對待身體，運動前注意暖身

(中時電子報)