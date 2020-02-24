根據WTA官網本周最新排名，剛拿下杜拜女雙冠軍的謝淑薇變成不是球后了，她的積分從8095分下跌至7665分(-430)，被法國女將茉蘭登諾維奇(Kristina Mladenovic)的7775分超越，這是因為賽事等級改變的關係。

杜拜女網去年是冠軍積分900分的超級五(Premier 5)賽事，今年降為冠軍積分470分的超級(Premier)賽事，即使謝淑薇的隊伍衛冕成功，她也比去年少拿了430分。茉蘭登諾維奇去年在杜拜女網打得很差，所以今年她缺席也沒損失任何積分，其實上周比賽開打前她就一定可以追過謝了。

目前杜拜與杜哈女網是每年互相在超級五與超級賽事之間輪換(以前是每3年輪換)，同理謝淑薇如果明年衛冕成功(900分)她又可以拿回失去的430分。

茉蘭登諾維奇原本女雙排名第3，第2名是謝淑薇的捷克搭檔史崔可娃(Barbora Strycova)，史崔可娃跟謝淑薇一樣都少了430分，排名跌至第4，被茉蘭登諾維奇的匈牙利搭檔芭波絲(Timea Babos)超越。

(中時電子報)