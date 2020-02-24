新冠肺炎疫情持續，中國為了防止病毒擴散便對許多城市採取封城或是居家隔離，一名抖音直播主或許是在家隔離太久，竟突發奇想在睡前開直播，沒想到隔天起床粉絲竟爆漲60萬人，同時讓他賺進高額的獎金，是名副其實的「躺著賺」。

綜合陸媒報導，這名抖音直播主名為「誰家的圓三」（簡稱圓三），由於居家隔離沒事做，圓三靈機一動，想知道自己睡覺時會不會打呼，於是拿出手機把腳架放在床邊就開始直播了，也沒想到，一段長達12小時的睡覺畫面，竟能吸引1857萬名觀眾在線觀看，而圓三的粉絲數一夜之間從3.8萬爆增至83.7萬，在這段時間他也獲得粉絲7.6萬人民幣（34萬新台幣）的打賞。

圓三沒想到一段睡覺直播竟可以吸引那麼多粉絲點進觀賞，隔天下午5點他再度開直播，短短1分鐘內就湧入上萬名觀眾，紛紛留言要他回床上去睡覺，如果不照做就要取消關注，而圓三醒著那一刻，在線觀看的人數就從10萬跌到5萬人了。

粉絲是相當嚴格的，當圓三開直播睡覺時，就連起床喝水、跑廁所都被網友大罵不負責任，狂刷留言要他回去躺好睡覺，而他也坦承不想在做睡覺直播了，希望能用短一點的影片留住粉絲，而不是只會攤在那裡睡覺。

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(中時電子報)