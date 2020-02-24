精靈幻舞舞團創辦人賀連華，深入偏鄉10年，用舞蹈撫慰高雄市桃源區孩子風災後受傷的心，她用藝術陪伴，也希望孩子能為原住民身分驕傲，2017年，她帶著桃源國中學子站上全國舞台，演繹古老傳說與堅守家園的信念，脫穎而出得到第1，2019年又再度抱回冠軍，讓全台灣看見布農族的美麗與堅毅。

「他們飛翔姿態跟老鷹一樣，跳躍姿態跟山羌一樣，誰還能比我強。」賀連華回憶，帶著孩子參加比賽的目的不是得名，而是證明山區孩子跟平地學生沒有差別，甚至更為優秀，但當時沒有人看好這支隊伍。

相較訓練有素、自小紮根的都市舞蹈班學生，部落沒有練舞教室，學員因光腳在操場練習而磨出水泡，每跳1步都是折磨，但他們用身體演繹古老傳說和堅守家園的信念，脫穎而出得到第1。等待宣布名次時，賀連華看似瀟灑，卻緊張的逃離會場，直到學生飛奔而出將她拋起，才曉得孩子努力被全台灣看見。

桃源國中孩子飛翔如老鷹、跳躍如山羌，堅毅美麗舞姿讓他們在2019年獲得全國冠軍，也是紀念八八風災10年的最佳禮物。（圖／讀者提供）

桃源國中在2019年又站到鎂光燈下，以闡述先民血脈傳承的舞蹈參賽，用潺潺溪水聲來闡述血脈在大地的流動，深厚文化底蘊再度贏得冠軍，也是莫拉克風災10年紀念的最佳禮物。

「山上的孩子不敢有夢，我只想成為一個點燈的人。」賀連華提到，多數部落家長不能理解舞蹈的意義，務農家庭更是希望留下孩子當作勞動力，但許多孩子在節奏中發現另1條路，現有4個學生進入高中舞蹈班，即使沒將舞蹈當成終生志業，營隊學員也深受賀連華的身教言教影響。

現就讀高師大附中3年級的杜惠怡，從小就看著賀連華在部落中教舞，生性害羞的她直到升國2的暑假才加入營隊，就此開始愛上肢體律動的感覺，數度被舞蹈感動而落淚，更改變了她的人生觀。

「外人都這麼愛我的部落，我應該更愛我的族人。」賀連華總是不斷提醒學員「家」的重要，不論走得多遠都不能把故鄉賣掉，杜惠怡則將老師的諄諄教誨放在心裡，期望將來能進入師範學校，畢業後回到部落執教，用所知所學回饋養育她長大的土地。

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(中時電子報)