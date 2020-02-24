精靈幻舞舞團創辦人賀連華，在莫拉克風災後深入偏鄉10年，教導桃源國中孩子跳舞，並將他們帶上全國舞台。上課時，她是嚴格的老師，脫下舞鞋後，賀連華則是「共享媽媽」，承擔著青春期的喜怒哀樂，並媒合教育資源送孩子上大學，希望能成為「點燈人」，開啟孩子生命的不同可能。

賀連華在偏鄉教舞時看到部落家庭困境，父母農忙時往往忽略孩子，也有不少學生是單親家庭或隔代教養，桃源國中7點才放學，是為了提供晚餐避免孩子餓肚子，賀連華脫下舞鞋後則成為「共享媽媽」，將叛逆孩子抓回來練舞，傾聽他們的各種煩惱，也積極媒合教育資源，希望讓有心唸書的學生都能讀大學。

賀連華說，以前上大學的部落孩子可謂鳳毛麟角，她替有潛力卻沒環境的學生爭取基金會獎學金，每年幫助1到5個孩子進入高等教育的世界，用知識開啟新的道路，期盼這些學生能成為種子在各地發芽，但也跟孩子們「打勾勾」，永遠別忘了回報故鄉的初衷。

除了教舞，賀連華也積極媒合教育資源，希望讓有心的孩子都能上大學。（圖／黃耀徵攝）

受類風溼性關節炎之苦的賀連華，其實已經退出第一線，交棒給女兒薛喻鮮，但她用舞蹈改變世界的野心從未停下，仍舊每年安排16次榮民之家巡演，也期望能將能量散播到更多的部落，並接觸移民和新台灣家庭，用藝術融合台灣的各個族群，進而成為更多人的轉捩點，創造不同的故事與人生。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)