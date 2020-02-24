一名血友病童滯留在大陸武漢，日前經多方努力，從台灣成功「千里送藥」，成為佳話。不過，前外交人員劉仕傑踢爆，「血友病童是中國國籍，不是台灣籍」，遭陸委會發言人邱垂正打臉，隨後劉仕傑也聲明道歉。

血友病童的母親近日再度向蔡政府求助，上次海基會「千里送藥」的藥劑已用完，希望能盡速搭乘後續包機返台。陳時中回應，20日已經又開了4劑給他，可以用到3月28日。

前外交人員劉仕傑昨（23）日在表示，血友病童並非台灣籍，「他的親生父母，其實都是『中國人』，只是他的媽媽在前一段婚姻取得了台灣國籍。」

不過，這樣的說法遭陸委會打臉，邱垂正證實，病童是中華民國籍。劉仕傑也在臉書澄清說明，表示有關病童家世，是看到臉書上有某知名粉專及臉友所說，於是引述，對這個細節有誤向各界表示歉意。

今日凌晨陸委會發聲明指出，該病童是兩岸婚姻在台所生的子女，在台辦理出生登記，領有台灣身分證，具有中華民國籍。

陸委會強調，此次病童因疫情因素在湖北滯留，他的特殊用藥需求，政府非常重視，由海基會透過台商協會管道予以協助，來維護他生命需要，希望各界能夠正確理解相關訊息，並予以理性看待。

(中時電子報)