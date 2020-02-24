今年大學學測有13萬3446人報考，考生成績及統計資料於在今天早上9時公布，考生可至大考中心網站或電話語音(02) 23643677查詢成績。

大考中心表示，考生成績及統計資料今天公布，但成績單會在明天(2/25)才寄發。個別報名者逕寄至考生之通訊地址；集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。

大考中心說，今天公布成績同時也提供手機簡訊通知成績的服務，凡報名資料填寫行動電話號碼之考生，將以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。也可以在大考中心網站或以電話語音(02) 23643677查詢成績。

大考中心指出，各考科五項成績標準、原始分數與級分對照表、級分人數百分比累計表，以及2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表於今天公布於大考中心網站。

大考中心表示，考生如對本次學測成績有疑義，可於2月25日起至3月2日止，使用考生成績通知單上之「考生申請成績複查密碼」或至本中心網站「學科能力測驗試務專區」之「查詢成績複查密碼系統」查詢密碼後，於成績複查系統登錄申請複查相關資料。

複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，即未完成申請手續，且逾期不再受理。複查結果通知書於3月6日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

(中時 )