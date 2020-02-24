新冠肺炎疫情不停歇，隨著愈來愈多無症狀感染者的出現，也讓人心更加浮動，「理智上，我知道新冠肺炎沒有比之前的SARS致命，但每天看到疫情不斷擴大，網路上一堆消息，心理上就會覺得很恐怖啊！」陳太太坦言，自己要求孩子在停課期間不出門，也停掉所有的才藝課，就是擔心外出感染病毒。

除此之外，陳太太還緊盯各種疫情資訊，社群媒體、群組之間流傳的訊息一個也不會錯過，但卻愈看愈困惑，到底哪些是真的？哪些是假的？

這些防疫傳言分為用品、消毒、偏方、食物4大面向，「用品中，民眾最關心口罩！」亞東醫院感染科主任楊家瑞醫師說，網路流傳各種口罩復活術，甚至其中幾項還獲得部分醫師的「認證」，例如電鍋乾蒸法、紫外線消毒法。

「這些方法在學理上的確可以滅菌，但醫療口罩本來的設計就是拋棄式，所以重複利用的效果無法確認。」楊家瑞說，不如更正確掌握使用口罩的時機，例如進入密閉空間、搭乘公共交通工具才使用。

專家認為，若口罩沒有明顯髒汙，不必一直更換。（圖／報系資料庫）

而且也不必使用一次就更換口罩。「如果口罩外層沒有明顯髒污，例如近距離接觸他人口水；或是自己沒有生病，戴口罩時不會汙染內層，都可以重複使用口罩。」

不織布工業同業公會也發出聲明，表示口罩復活術有各種風險，例如噴灑酒精會減損口罩中靜電棉的效果，進而使口罩失去過濾病毒的功效，假如不在高危險環境之中，口罩可以連續使用3~5天也沒問題。

許多地方媽媽也因此發揮巧思製作許多棉布口罩套，再將醫療口罩放在其中，外層的口罩套天天清洗更換，內層的醫療口罩大約每周更換2次，醫療口罩比較不會髒汙，也延長使用壽命。

許多民眾自製棉布口罩套，再將醫療口罩放置其中，以延長口罩使用的壽命。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)