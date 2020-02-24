隨著新冠肺炎疫情持續升高，相關消毒資訊也很錯亂，亞東醫院感染科主任楊家瑞醫師說，「以肥皂洗手是最好的方式，不方便洗手時就以酒精、次氯酸水代替。」楊家瑞說，酒精濃度不是越高越好，95%酒精只能將病菌表面蛋白凝固，無法順利穿透病菌，75%濃度的酒精才能真正殺菌。

亞東醫院感染科主任楊家瑞醫師表示，以肥皂洗手是最好的防疫方式，除非不方便洗手，才考慮噴酒精等其他替代方案。（圖／報系資料庫）

亞東醫院感染科主任楊家瑞醫師表示，以肥皂洗手是最好的防疫方式，除非不方便洗手，才考慮噴酒精等其他替代方案。（圖／楊家瑞醫師提供）

毒物專家、中原大學生物科技系副教授招名威表示，「如果會接觸到皮膚，建議使用酒精，例如噴手、噴身上衣物等等，如果想消毒環境、物品，就可以選擇次氯酸水或稀釋漂白水。」招名威說，次氯酸水與漂白水的化學結構非常相似。「兩者都含有氯，可以直接破壞病菌的細胞壁、殺死病菌，比起酒精的殺菌力更強，所以適合用於消毒環境。」

招名威表示，次氯酸水與漂白水都含有氯，可直接破壞病菌的細胞壁、殺死病菌，適合用來清潔環境。（圖／翻攝自招名威臉書）

招名威說，市售次氯酸水濃度約在30ppm~80ppm，而醫院等容易感染的區域使用的次氯酸水濃度為100ppm~300ppm，而市面上相關商品相當多，濃度不一、搭配各種技術，也讓殺菌效果不同，保存時間從1周至1年多都有。

為了強調安全性，部分業者甚至宣稱不含氯，「那殺菌效果就會比較差！」招名威說，次氯酸水商品若是照光、常常打開接觸空氣等動作，都可能影響功效，其他消毒產品的成分也包羅萬象，消費者看了霧煞煞，招名威說常見的二氫檸檬酸銀、二氫檸檬，其實都是一種銀離子，雖可殺菌，但效果相較之下較弱，不如酒精、次氯酸、稀釋漂白水。

防疫期間，不妨多用酒精消毒雙手，或以次氯酸水、稀釋漂白水消毒環境與用品。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)