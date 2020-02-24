全國高中以下學校將於2/25開學，因應新冠肺炎疫情，教育部也公布各學校停課標準，1班有1位師生確診病例即全班停課，1校有2位以上師生為確診病例即全校停課，1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區全面停課。至於大專院校停課標準為，有1位師生為確定病例，該師生所修/授課程均停課。有2位以上師生列為確定病例，該校（區）停課。停課期間為14天。

停課標準比起過去的流感、腸病毒更加嚴格，也讓不少家長、老師感到更加緊張，而除了準備口罩之外，最大的防疫重點便是消毒，學校環境可以師生一起努力消毒，但一些個人用品就必須自己來，因此許多家長會幫孩子準備小瓶酒精或次氯酸水，方便孩子隨時使用，以免沾染病毒，也因此從過年期間分裝瓶就幾乎被搶購一空，但專家提醒，不同的消毒液，要分裝在正確的材質中，才能保證消毒效果。

次氯酸水必須裝在深色容器或噴瓶中，因為其成份一遇光會改變化學結構而失去效力。

毒物專家、中原大學生物科技系副教授招名威表示，如果想分裝酒精、次氯酸水、稀釋漂白水，由於次氯酸水、稀釋漂白水遇光、鋁會改變化學結構，而導致失去效用，所以要選擇暗色、非鋁材質的分裝瓶。「至於塑膠材質，標示2、5號的塑膠瓶可耐酸鹼、高溫，玻璃材質也可使用，其餘塑膠製品則不建議，可能會有融化、釋出毒物的可能性。」

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(中時電子報)