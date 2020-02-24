網路充斥各式防疫偏方，包括口含鹽水、喝熱水殺病毒等，亞東醫院感染科主任楊家瑞醫師表示都是無稽之談；也有許多人傳說「流鼻涕、咳痰者就不是新冠肺炎」，楊家瑞說這個說法可能來自於冠狀病毒較多攻擊下呼吸道而來。

「大多數新冠肺炎患者都是咳嗽、肺炎等下呼吸道症狀，但不代表就不會有鼻涕等上呼吸道症狀，台灣確診患者中就有這樣的例子，所以不能一概而論。」楊家瑞說，似是而非的謠言最容易混淆視聽。

例如「高血壓患者容易感染新冠肺炎」，根據大陸醫院的統計資料顯示，罹患高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病患者容易成為重症患者，但這不代表高血壓者特別容易感染。

這類的謠言尤其容易發生在食物方面，近來就傳說「紅茶、普洱茶所含的茶黃素可預防冠狀病毒」，這個說法來自之前SARS時的相關研究，但紅茶、普洱茶中的茶黃素含量不夠高，而且也尚未有動物、人體臨床試驗，因此無法證實效果。

其他還包括吃素、大蒜水、咖哩、補充維生素C等，網傳都宣稱能預防新冠肺炎。楊家瑞說，這些說法都沒有實際科學研究能夠證實，部分僅能提升免疫力，不代表能夠預防。

其他，包括噴灑酒精消毒導致失火、貓狗會傳播病毒等謠言，都導致人心更加恐慌，中國大陸甚至發生貓狗被殘忍殺害的消息，楊家瑞提醒，不要隨意轉傳聳動、未查證的消息，也建議多向專家查證，不要當假消息的冤大頭。

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(中時電子報)