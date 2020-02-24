知名建商「全坤建設」於2015年在北市萬華區打造頂級豪宅「全坤雲峰」社區，每坪單價51萬至70萬元不等，由於社區榜綠建築，整個庭院草木扶疏，讓人彷彿置身林蔭之中，在寸土寸金的大台北都會地區堪稱奢華享受。

目前全坤雲峰社區僅餘1戶尚未售出，但是管委會至今仍拒絕建商點交，原因就是社區種有50顆會「竄根」的黑板樹與欖仁樹，還有23顆全株有毒的海檬果樹，讓住戶恐慌不已，要求建商全部移除改種，但建商迄未回應。

位在台北市環河南路與成都路口的「全坤雲峰」社區，主體是2棟23層樓的建築，在6樓以上即可俯瞰整個台北市盆地以及整條淡水河景，社區庭園及其四周更是栽種了198顆大小喬木，成了隔開塵世喧囂的小世界。

「我當時買了3戶，除了自己住，也給小孩住」。現年70歲的社區管委會主委周永昆說，他十分滿意這裡的居家環境，而且建商是股票上市公司全坤建設，信譽不錯，社區也通過了SGS認證合格，但是後來才知道社區裡種植著「黑板樹」，以及「欖仁樹」等會嚴重破壞建物結構的竄根植物，甚至還有23顆有毒的「海檬果」樹。

副主委林銘松告訴本刊，有鄰近大樓水塔被枝葉覆蓋，也有住戶窗戶被樹葉擋住光線向管委會提出抗議，而庭院圍樹石頭也出現裂痕，最扯的是，2月14日地下停車場突然漏水，清理上方水管時，竟然從水管裡拉出許多塞住水管的新鮮樹根，顯見樹根已侵入結建物構層。

副主委林銘松手持內政部核發的綠建築標章，身旁則是SGS的認證許可，但他感嘆相關法規並未限制及規範都會社區適合的樹種，難道一定要等損害造成之後才來解決嗎？（圖／張文玠攝）

社區1位媽媽說，去年夏天她帶著小孩到游泳池嬉戲，結果小孩在池畔撿到海檬果掉落的果實，還拿在手上把玩，還好她及時制止丟棄才沒有發生事情，「身為母親當然希望有個絕對安全的生長環境」。所以她也支持將社區裡會造成破壞的有毒植物全部移除改種。

由於全體住戶通過授權社區管委會全權處理，早日移除有害植物並改種大家都能接受的植物，因此管委會先與全坤協調未果，雙方於1月15日接受台北市政府消費爭議調解，但還是沒有下文，連第3方公正單位找誰，全坤都沒有回應。

全坤建設公司發言人韋建玲經理指出，針對全坤雲峰住戶對黑板樹等植物會竄根、影響建物結構的疑慮，因為並沒有實質發生，不應該臆測會發生，而且公司對於結構體有15年的保固期限，也通過了SGS的認證。至於消費爭議協調時，消保官有建議雙方請公正第3方出具鑑定報告書1事，韋建玲表示，今年2月5日有和社區主委聯繫，目前尚在尋找合適的第3方。

社區管委會目前正透過台北市議員徐立信居間溝通，希望透過安排再進行第2次消費爭議協調，並希望由消保官指定公正而可信任的第3方前往社區進行評估鑑定。

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(中時電子報)