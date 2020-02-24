知名建商「全坤建設」於2015年在北市萬華區推出頂級豪宅「全坤雲峰」，迄今不到5年，但由於社區種有50顆會「竄根」的黑板樹與欖仁樹，以及23顆全株有毒的海檬果樹，造成住戶恐慌，紛紛要求建商應全部移除改種，儘管全坤建設強調建物結構體有15年保固，而且並沒未發生實質損害，但據本刊了解，社區地下室停車場已經出現樹根入侵結構體的跡象。

社區副主委林銘松告訴本刊，2月14日當天下午，大樓地下室有人發現漏水，經前往查看，發現是上方的水管承接盤發生問題，找來水電工清理水管，赫然在水管中清出不少阻塞物，細看，居然就是上方庭院植物的樹根，而且還很新鮮，不是斷裂之後的堆積物，顯見樹根已侵入管線。

社區管委會主委周永昆擔心，如任其生長，上方竄根植物的樹根撐爆水管，甚至破壞樓層的情形，不是不可能發生，總是要先行預防，怎麼能說情形還沒發生就不管？

除了地下室上方的水管被樹根入侵，大廳迴廊觀景窗也可以看到圍著黑板樹、欖仁樹護石水泥接縫處出現多數裂痕，周永昆表示，就是樹根凸起亂竄造成的，希望建商趕快處理。

全坤建設公司發言人韋建玲經理指出，針對全坤雲峰住戶對黑板樹等植物會竄根、影響建物結構的疑慮，因為並沒有實質發生，不應該臆測會發生，而且公司對於結構體有15年的保固期限，也通過了SGS的認證。至於消費爭議協調時，消保官有建議雙方請公正第3方出具鑑定報告書1事，韋建玲表示，今年2月5日有和社區主委聯繫，目前尚在尋找合適的第3方。

2月14日全坤雲峰社區地下室停車場發生漏水，工人正尋找漏水原因，後來竟從水管中拉出許多新鮮的樹根，就是這樹根造成水管阻塞漏水。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)