台北市萬華區全坤雲峰社區除了種植易竄根、易斷折的黑板樹和欖仁樹之外，最令住戶害怕的其實是全株有毒的海檬果，儘管成年人知道樹木有毒之後可以輕易避免，但天真無邪的孩子萬一不小心誤食，後果恐怕不堪設想。

本刊調查，海檬果屬夾竹桃科，學名「Cerbera manghas」，又稱「自殺樹」，用於製作老鼠藥和除臭劑，誤食會引起噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、手腳麻痺、冒冷汗、血壓下降、呼吸困難等症狀，情況嚴重可致命。

海檬果帶有相當毒性的「強心配醣體」成分，這是一種非常知名的有毒成分分類，毒性相當大，一般屬於強心配醣體類的化合物都會導致心律不整，嚴重甚至死亡。

（圖／報系資料庫）

印度的喀拉拉邦西南海岸是海檬果生長大本營，在當地的植物中毒案例中佔50%，大約每周都有1人死於海檬果中毒，而根據外電報導，全印度地區每年因海檬果死亡逾數千人，即使在美國每年也有千餘人死於和海檬果同一毒性的植物果實。

海檬果又叫猴歡喜、海檨仔、黃金茄、牛心茄或海芒果，不只果實有毒，其樹根、樹幹、樹皮、汁液、果實都有毒性。

全坤雲峰社區就有1位媽媽告訴記者，去年夏天她帶著2個小孩到游泳池嬉戲，結果小孩在池畔撿到2顆海檬果的果實，接著就1人1顆將果實拿在手上把玩，還好她及時制止丟棄才沒有發生事情，飽受驚嚇的媽媽說：「身為母親當然希望有個絕對安全的生長環境，所以支持將社區裡會造成破壞的有毒植物全部移除改種」。

全坤建設公司發言人韋建玲經理指出，針對全坤雲峰住戶對黑板樹等植物會竄根、影響建物結構的疑慮，因為並沒有實質發生，不應該臆測會發生，而且公司對於結構體有15年的保固期限，也通過了SGS的認證。至於消費爭議協調時，消保官有建議雙方請公正第3方出具鑑定報告書1事，韋建玲表示，今年2月5日有和社區主委聯繫，目前尚在尋找合適的第3方。

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(中時電子報)