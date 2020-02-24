遭全坤雲峰社區全體住戶抗議的黑板樹，曾是園藝業者的最佳觀賞植物，更是台灣政治人物的最愛，而有「政治樹」之稱，然而隨著時空移轉，黑板樹的易竄根特性易造成路面及建物結構的破壞，加上繁殖生長快速，終於被打入冷宮，反而成為人人喊打的過街老鼠，事實上生態學家也有不同的看法，錯不在植物的本身，而是人類不該種植在不對的地方。

黑板樹因製作供教學用的黑板而得名，於1943年引入台灣，由於生長快速，只需3年就可以長到9公尺高，10年可長到20至30公尺，又因樹幹挺直、樹冠典雅，尤其開花季節，千萬朵小花裝點整個樹梢，相當浪漫。

許多政治人物為求快速呈現開路及綠化的政績，往往喜歡在人行道上植栽黑板樹，可以很快地在3年之用就看到成果，因此黑板樹又有「政治樹」之稱。

1988年，台中市市民票選黑板樹為市樹，當時的台中地區隨處可見黑板樹，而中興大學校門口前的林蔭大道種滿黑板樹，更是許多新人的婚紗拍攝熱點，但隨著時空轉移，黑板樹會竄根以及易斷折的特性逐漸被大眾熟知，已被打入「破壞者黑名單」，成為過街老鼠，現在已被取消市樹的尊崇地位。

國立中興大學森林學系終身特聘教授王升陽表示，適合種在人類活動地方（行道樹、庭園）的樹，最好是根部不能有造成路面或鄰近設施為害的板根、其次是不可以產生不悅氣味或大量的花粉、以及不要有大量的落果及落葉、還有不要吸引大量昆蟲聚集、耐風及耐空氣污染等。

王升陽強調，「都市種黑板樹就不對，因為黑板樹原產於熱帶雨林地區，該地區水份獲取是沒問題的，所以樹木的根系不會往較深的土壤生長，也就是淺根性。」而樹木為了讓樹梢可吸收到充份的陽光，必須長得非常高大且直立。

因此為了避免傾倒，便演化出由靠近地面的根突起生長呈三角翼狀，原產在這的樹種常延展成板型樹根，以便擴展抓地的面積，加強本身的抓地力，以固定保持住樹身，讓樹木能順利向上生長 並且還可以留住水份，避免水份流失過度，及增加樹木本身的呼吸面積。「黑板樹的特性就是這樣，把樹穴擴大，它還是會發展出板根，然後破壞人行道、排水溝等。」

王升陽表示，大小葉欖仁樹也是一樣的問題，木材脆，很容易被風吹斷造成公安問題。海檬果還好，只是果不能吃，乳汁也有毒。

全坤建設公司發言人韋建玲經理指出，針對全坤雲峰住戶對黑板樹等植物會竄根、影響建物結構的疑慮，因為並沒有實質發生，不應該臆測會發生，而且公司對於結構體有15年的保固期限，也通過了SGS的認證。至於消費爭議協調時，消保官有建議雙方請公正第3方出具鑑定報告書1事，韋建玲表示，今年2月5日有和社區主委聯繫，目前尚在尋找合適的第3方。

社區公告內寫明竄根植物的處理情況及市議員徐立信已介入了解並居間協調。（圖／張文玠攝）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)