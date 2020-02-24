遭全坤雲峰社區全體住戶抗議的黑板樹，曾是園藝業者的最佳觀賞植物，更是台灣政治人物的最愛，而有「政治樹」之稱，然而隨著時空移轉，黑板樹的易竄根特性易造成路面及建物結構的破壞，加上繁殖生長快速，終於被打入冷宮，反而成為人人喊打的過街老鼠，事實上生態學家也有不同的看法，錯不在植物的本身，而是人類不該種植在不對的地方。
黑板樹因製作供教學用的黑板而得名，於1943年引入台灣，由於生長快速，只需3年就可以長到9公尺高，10年可長到20至30公尺，又因樹幹挺直、樹冠典雅，尤其開花季節，千萬朵小花裝點整個樹梢，相當浪漫。
許多政治人物為求快速呈現開路及綠化的政績，往往喜歡在人行道上植栽黑板樹，可以很快地在3年之用就看到成果，因此黑板樹又有「政治樹」之稱。
1988年，台中市市民票選黑板樹為市樹，當時的台中地區隨處可見黑板樹，而中興大學校門口前的林蔭大道種滿黑板樹，更是許多新人的婚紗拍攝熱點，但隨著時空轉移，黑板樹會竄根以及易斷折的特性逐漸被大眾熟知，已被打入「破壞者黑名單」，成為過街老鼠，現在已被取消市樹的尊崇地位。
國立中興大學森林學系終身特聘教授王升陽表示，適合種在人類活動地方（行道樹、庭園）的樹，最好是根部不能有造成路面或鄰近設施為害的板根、其次是不可以產生不悅氣味或大量的花粉、以及不要有大量的落果及落葉、還有不要吸引大量昆蟲聚集、耐風及耐空氣污染等。
王升陽強調，「都市種黑板樹就不對，因為黑板樹原產於熱帶雨林地區，該地區水份獲取是沒問題的，所以樹木的根系不會往較深的土壤生長，也就是淺根性。」而樹木為了讓樹梢可吸收到充份的陽光，必須長得非常高大且直立。
因此為了避免傾倒，便演化出由靠近地面的根突起生長呈三角翼狀，原產在這的樹種常延展成板型樹根，以便擴展抓地的面積，加強本身的抓地力，以固定保持住樹身，讓樹木能順利向上生長 並且還可以留住水份，避免水份流失過度，及增加樹木本身的呼吸面積。「黑板樹的特性就是這樣，把樹穴擴大，它還是會發展出板根，然後破壞人行道、排水溝等。」
王升陽表示，大小葉欖仁樹也是一樣的問題，木材脆，很容易被風吹斷造成公安問題。海檬果還好，只是果不能吃，乳汁也有毒。
全坤建設公司發言人韋建玲經理指出，針對全坤雲峰住戶對黑板樹等植物會竄根、影響建物結構的疑慮，因為並沒有實質發生，不應該臆測會發生，而且公司對於結構體有15年的保固期限，也通過了SGS的認證。至於消費爭議協調時，消保官有建議雙方請公正第3方出具鑑定報告書1事，韋建玲表示，今年2月5日有和社區主委聯繫，目前尚在尋找合適的第3方。
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(中時電子報)
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