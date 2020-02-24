台北市萬華區全坤雲峰社區，抗議建商全坤建設不應植栽有破壞建物結構疑慮的樹種，更不應該栽種有毒的海檬果，雙方溝通不成，只能透過台北市政府消費者保護官協商消費爭議。

本刊調查，社區管委會主委周永昆和全坤建商代表今年1月15日在市府協商時，周永昆主張社區內73顆有疑慮的大樹都必須移除，但全坤代表則指出，現階段尚無建物損害情形發生，該公司同意比照結構安全保固15年的方式辦理。

消保官則當場建議由公正第3方出具鑑定報告書，並據此判定樹種有無影響建築結構，且全坤代表同意將消保官的建議帶回去公司研議，並於1月22日以前答覆社區管委會及市府法務局，但據管委會表示，全坤迄今均未回覆。

全坤建設公司發言人韋建玲經理指出，針對全坤雲峰住戶對黑板樹等植物會竄根、影響建物結構的疑慮，因為並沒有實質發生，不應該臆測會發生，而且公司對於結構體有15年的保固期限，也通過了SGS的認證。至於消費爭議協調時，消保官有建議雙方請公正第3方出具鑑定報告書1事，韋建玲表示，今年2月5日有和社區主委聯繫，目前尚在尋找合適的第3方。

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(中時電子報)