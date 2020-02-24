2009年8月8日，莫拉克颱風無情重創南台灣，曾經優美的南橫公路柔腸寸斷，桃源山區一夕成為孤島，道路房子用磚瓦重建，當地居民的創傷卻始終深埋，精靈幻舞舞團創辦人賀連華與女兒薛喻鮮挺進桃源，10年來用舞蹈撫慰人心，帶領布農孩子站上舞台，2度贏得全國冠軍，讓全台灣看見風災後的美麗與堅毅。

2月19日下午，本刊來到位於淡水郊區的精靈幻舞舞團。雖與主要幹道相隔不遠，但一進入舞團就彷彿來到世外桃源，盎然綠意和寒冬中的鮮紅九重葛讓人感覺置身童話樂園，犬隻和貓兒悠閒的在草地上坐臥，這裡不只是單純的練舞教室，也是無數偏鄉孩子夢想的起點。

團長賀連華已年近50，一頭浪漫長髮和窈窕身段仍保持少女模樣，僅眼中的滄桑透露出豐富歷練。她3歲開始學舞，依正規舞者腳步進入如今的台灣藝術大學舞蹈系，又因愛上佛朗明哥舞的悲傷與華麗，破格考進西班牙馬德里皇家舞蹈學院，成為當年唯一台灣學生。

賀連華在西班牙待了1年，就回國結婚生子，此後歷經婚變，24歲又被診斷出罹患類風溼性關節炎，「對於一個舞者來說，簡直就像被宣判死刑」。但她為孩子堅強，以意志力對抗病魔，成功在舞壇享有一席之地，表演和教學填滿她的生活，卻始終覺得生命遺失重要的一塊，直到莫拉克颱風成為其人生轉捩點。

賀連華雖已年近50，但浪漫長髮和窈窕身段仍保持少女模樣。（圖／黃耀徵攝）

回憶起88風災，賀連華說，她當時在家中聽著窗外風雨，舒適愜意的享受紅酒與沙發，直到打開電視發現南台灣天崩地裂，災民的哀號眼淚讓她備感揪心，也開始思考自己能做些什麼。那年底，她為台東高中原藝班編舞募款，並於隔年初來到高雄市桃源國中，就此開啟10年來無怨無悔的教舞路。

賀連華首次進入部落時，耆老和居民都對她抱持敵意，但她用時間證明自己不是「來過就走」，也教導孩子學習自創舞蹈「也許有一天」，講述布農族人提獵物返鄉，才發現家園已經消失的歷程，在呼吸踩踏中，孩子逐漸卸下心防，眼淚也跟著奪眶而出，用最直接的感動療癒受創心靈。

賀連華2017年帶著部落孩子站上全國舞台，相較訓練有素、自小紮根的都市舞蹈班學生，部落沒有練舞的教室，學員因光腳在操場上練習而磨出水泡，每跳一步都是折磨，但他們用身體演繹古老傳說和堅守家園的信念，脫穎而出得到第一，2019年再度抱回冠軍，讓全台灣看見風災後的美麗與堅毅。

桃源國中學子的舞蹈飽含文化底蘊，2度抱回全國冠軍。（圖／翻攝精靈幻舞舞團臉書）

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(中時電子報)