精靈幻舞舞團創辦人賀連華，見莫拉克風災重創南台灣，毅然決然深入災區，用舞蹈撫慰受傷的人心，10年來從不間斷，更帶著高雄市桃源國中孩子站上全國舞台，抱回2次冠軍，精靈幻舞如今成為「部落天團」，但最初進偏鄉時，得到的卻是滿滿敵意。

賀連華於2010年首度來到桃源，當時依舊一片狼藉，遊覽車行經被土石流填滿的荖濃溪，賀連華在碎石砂礫中找不到學校，山區朋友帶領才順利進入。但布農耆老認為風災是因炸山，和不愛護自然的漢人引起，對來自平地的賀連華抱持敵意，校方也認為舞團是來一次就走的「麻煩製造者」，時間則證明他們是少數不斷回頭的人。

異於不友善的大人，部落孩子維持著真誠眼神和燦爛笑容，完全看不出顛沛流離、失去親人的悲傷，但他們的痛不是無感，而是深藏。有學員回憶，88風災時他就讀小學四年級，逃到教會與世隔絕13天，聽著老人斷氣前的呻吟，之後，他開始害怕每次的風雨交加，大雨留下難以磨滅的傷痕。

也因此，賀連華在首次營隊就教導孩子學習自創的舞蹈「也許有一天」，講述布農族人提獵物返鄉，才發現家園已經消失的歷程，在呼吸踩踏中，孩子逐漸卸下心防，眼淚也跟著奪眶而出，用最直接的感動療癒受創心靈。

賀連華不忘最初的承諾，10年來始終堅持不斷上山，也在桃中克難籃球場醞釀出現代布農舞步。（圖／翻攝精靈幻舞舞團臉書）

時任桃源國中校長謝忠保在紀念書《赤腳與高跟鞋》中回憶，賀連華是在梅雨季首度到來，學生當時背負著對風災的恐懼準備大考，校園內鬱結氣息幾乎讓人窒息，但她帶著爽朗狂野笑聲和佛朗明哥舞出現，清脆鞋跟聲中，桃源國中開啟新的可能。

「這群獵人的子民你們教得來嗎？」看過許多短期來去的團體，謝忠保起初對賀連華保持懷疑，但她一年年來，在克難的籃球場醞釀現代布農舞步，更透過心靈陪伴與藝術治療專業模式，帶領災童走出傷痛、活出新生命，也讓謝忠保領悟「這才是真正的重建」。

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(中時電子報)