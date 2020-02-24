【1】新冠肺炎疫情延燒！義大利增至3死逾150例確診、威尼斯嘉年華取消

新冠肺炎疫情延燒！歐洲義大利確診病例數在近期激增，且有多個病例找不到感染來源。義大利衛生官員23日表示，義大利全國確診病例數已突破150例，死亡病例來到3起。另疫情升溫，義大利足球甲級聯賽4場賽事延期，威尼斯嘉年華最後兩天的活動同樣因疫情取消。

【2】1日暴增169確診 南韓總統宣布最高警戒

新冠肺炎橫掃南韓！中央防疫對策本部23日宣布，境內確診人數在1天內暴增169例，累積達602起，這是連3日確診人數增幅破百，確診者多半與大邱「新天地耶穌會」以及大南醫院有關。此外，南韓也出現第4與第5、6起死亡病例，第5起是1名56歲婦人，也是重災區大邱市出現的首名確診死者。南韓總統文在寅宣布，已將防疫提升至最高等級「嚴重」，加強政府對疫情的應對，必要時可不受法規限制，採取前所未見的強硬抗疫措施。

【3】伊朗恐有社區感染 已累計8死

伊朗新冠肺炎疫情擴散，恐已出現社區感染。該國衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）23日透過官媒宣布，全國確診病例又新增15例，總確診病例已累至43例、死亡人數8人。伊朗也成為中國大陸以外死亡人數最多的國家。

【4】鑽石公主號新增57例1死 累計691確診3死

日本政府於23日晚間宣布，鑽石公主號郵輪下船乘客新增加57名新冠肺炎確診病患，累計有691人確診，另外有3人死亡。

【5】川普同意與塔利班簽訂和平協議

美國總統川普23日同意將與塔利班簽署和平協議，希望就此結束長達19年的阿富汗戰爭。

(中時電子報)