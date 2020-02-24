興櫃旅遊業者山富（2743）辦理初次上櫃前現增新股公開承銷案，新股競價拍賣21日完成開標，得標均價為14.8元。後續將於25～27日進行公開承銷，公開承銷價訂為12.5元，預計3月3日公開抽籤，3月9日以12.5元轉上櫃掛牌交易。

山富目前實收資本額2.82億元，此次辦理上櫃前公開承銷現增新股3800張，其中2584張採競價拍賣，採美國標方式、底標為每股10元。市場反應優於預期，得標價介於14.1～20元不等，得標均價為14.8元。

山富後續尚有886張新股將辦理公開申購，每股承銷價訂為12.5元，預計25～27日接受公開申購，預計3月3日公開抽籤、3月9日以承銷價12.5元轉上櫃掛牌交易，屆時實收資本額將增加至3.2億元。

山富2019年自結合併營收51.6億元，年減0.29％。不過，前三季毛利率8.2％、營益率1.3％，優於前年同期7.11％、0.28％。稅後淨利0.52億元，年增達85.43％，每股盈餘1.85元，已超越前年全年1.14元，每股淨值16.5元。

雖然近期新冠肺炎疫情，衝擊觀光旅遊業短期營運，山富截至4月底預估影響營收約7933萬元，以去年營收估算約占1.54％。不過，董事長陳國森看好疫情落幕後將帶動旅遊需求爆發，沒有規畫休無薪假，對全年業績表現仍審慎樂觀看待。

(時報資訊)