罷韓團體發起的罷免高雄市長韓國瑜行動，連署份數聲稱已達到51萬份，讓各界驚訝連署速度完全超乎預期，而著名作家吳祥輝除了對罷韓有意見外，對於民進黨籍蔡英文總統也有意見，近日就開嗆，「若韓被罷免，他承諾會出來領導『罷蔡』運動」。

罷韓團體「Wecare高雄」昨在臉書表示，截至23日，加上「台灣基進」分數，連署書已突破51萬份，WECARE強調，「回顧台灣選舉史，沒有罷免縣市長前例，呼籲韓國瑜應知所進退，自請辭職」。

對於「罷韓」高調言論，吳祥輝有話要說，昨22日在臉書開嗆，「若韓國瑜被罷免成功。我就會出來領導罷免蔡英文運動。這是我的承諾」。似乎對蔡英文已不滿許久。

23日在臉書更開嗆，「罷韓的人，我操你全家。人家選上了就要讓人做。你他媽的憑哪一點罷韓。他只不過貪而已，才上任就想選總統。做為一個市長，你憑什麼罷他？」，「我真的操你全家」。他強調，「不爽的請退讚。林北粉絲很多。不差您們這坨」。

(中時電子報)