新冠肺炎在中國疫情嚴重，不時傳出醫護人員因救治病患染上肺炎離世的消息，讓眾人都十分心疼，也向他們致敬。湖北孝感醫院呼吸內科副主任醫師黃文軍在除夕夜時引用「林則徐的名言」主動請纓站上一線，不料卻在一個月後染上新冠肺炎，經搶救後不幸離世，享年42歲。

綜合陸媒報導，在疫情爆發期間，黃文軍上月24日（除夕夜當天）立下戰書，引用林則徐的名言：「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之。」向大家宣告自己將站上第一線救治病患，除了醫師外，他同時是一名共產黨黨員，「我申請去隔離病房，共赴國難，聽從組織安排。」

由於疫情過於嚴重，醫院每天都湧入大量的病人，黃文軍長時間地工作幾乎沒有休息，操勞過度導致免疫力下降，最終不慎染上新冠肺炎，確診後院方也積極搶救，可惜仍回天乏術，黃文軍在昨（23日）晚上7點30分離世，享年42歲。

黃文軍妻遺孀事後也難過地說：「（我們的）孩子不到12歲，他屬於我們家最大的主力，不知道（怎麼辦），作為一個母親沒有了兒子，一個愛人沒有了丈夫，一個孩子沒有爸爸。」但她也肯定丈夫共赴國難的精神，認為丈夫完全不在乎自己，鐵了心地要報名進去隔離病房救人；由於疫情的緣故，院方決定不為黃文軍舉辦追悼會，只發訃告。

據孝感市中心醫院官網資料，黃文軍2001年6月畢業於武漢大學醫學院臨床醫學系，同年8月進入孝感市中心醫院呼吸內科工作至今，並於2012年受聘為副主任醫師，擅長氣胸、胸腔積液、肺部感染、支氣管擴張、慢性阻塞性肺疾病、哮喘、肺癌的診治等。

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(中時電子報)