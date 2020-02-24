大陸國家衛生健康委員會專家鍾南山日前公布，在患者的糞便、尿液中分離出新冠肺炎病毒，提醒民眾應要加強個人清潔，如廁後務必洗手、馬桶沖水蓋上蓋子，避免傳播的機會。許多人相當擔憂「放屁也有可能被傳染」，引起討論；對此江蘇省疾病預防控制中心解釋，透過放屁傳染，必須滿足2個基本條件。

綜合陸媒報導，江蘇疾控在微信上引述澳洲科學家克魯謝爾尼茨基博士（Dr Karl Kruszelnicki），以及微生物學家坦南特（Luke Tennent）的實驗；首先讓實驗者對著培養皿放屁以及脫褲子放屁，再分別把培養皿放入培養箱，等到第二天來觀察是否有細菌生長。

結果顯示，脫褲子放屁的培養皿出現兩種不同型態的菌落，菌落分佈呈圓環形；他們推測，可能是由屁造成的氣流對培養皿產生的衝擊形成的，且上面的菌是細菌腸道和皮膚表面的常見菌，屬無害的細菌。另外，隔著褲子放屁的培養皿上，則沒有菌落的產生，意味著衣物起了過濾細菌的作用。

江蘇疾控微信表示，儘管實驗是針對細菌，但對於病毒也可以拿來進行參考，且實驗中的實驗者離培養皿的距離非常近，只有5公分，一般情況下，排氣者與誤吸者的距離應遠大於5公分；所以說，正常穿著褲子的情況下，放屁是不會傳播新冠病毒的，除非滿足2個基本條件，一放屁者「脫褲子」猛放，二聞者靠近鼻子狂吸，否則無須擔心放屁傳播問題。

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(中時電子報)