新冠肺炎自從1月爆發以來，至今疫情仍持續不斷升高，日本、新加坡案例連環爆，而且已出現社區感染狀態，而台灣目前已出現第一位死亡案例，也有許多無症狀的感染者，民眾相當焦慮，也讓網路各種謠言滿天飛。

其中，空氣清淨機是許多家電業者力推的防疫產品，更打出可以過濾病毒的口號，亞東醫院感染科主任楊家瑞醫師說，「一般的空氣清淨機主要是針對空氣中的汙染物質，並非針對病毒，所以沒有防疫效果。」至於宣稱可過濾病毒的高價機種，楊家瑞仍持保留態度，強調不如多開窗增加空氣對流。

近來有業者在空氣清淨機的過濾網中添加二氧化氯，宣稱可殺死冠狀病毒，毒物專家、中原大學生物科技系副教授招名威說，二氧化氯就是游泳池中添加的氯，自來水中也含有這個成分，濃度必須在1ppm以下才安全，濃度高雖可殺菌，但也有傷健康。

業者號稱在空氣清淨機的過濾網中，添加二氧化氯殺病毒，對此，中原大學生物科技系教授招名威表示，二氧化氯濃度必須在百萬分之一以下才安全，濃度高雖可殺菌，卻有傷健康。（圖／翻攝自招名威臉書）

其他如利用暖氣、掛燙機來殺死病毒，楊家瑞也認為效果不大，「攝氏56度以上才能殺死病毒，暖氣不可能到達這樣的溫度，掛燙機則只有短暫效果，還不如直接更換衣服就好。

網路上也流傳各種室內消毒法，包括室內薰醋等方式，楊家瑞表示，這些方式若要施行，必須撤除室內所有人，因為這樣的消毒方式除了殺病毒，也會殺死所有的微生物，所以不太可能經常施行。

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(中時電子報)