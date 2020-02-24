傅崐萁恢復黨籍案雖在國民黨中常會上議決通過，前國民黨秘書長金溥聰更大動作帶著年輕黨員公開反對，而考紀會也以流會方式暫緩此案。不過，在這場黨籍風暴中，卻不見傅崐萁身影，昨（23）日他在臉書表示，自己因手術住院療養，目前已平安出院。

傅崐萁在臉書表示，這幾天微恙，因前些日子過於忙碌、作息不正常，導致身體有些狀況住院手術療養，在花蓮慈濟醫院醫護人員照護下，已平安出院。

對於這段期間的紛紛擾擾及關心，傅崐萁也會在今日上午10點，在立法院召開記者會說明。

(中時電子報)