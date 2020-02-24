黨籍風暴後神隱 傅崐萁手術住院近況曝 07:552020/02/24 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傅崐萁因手術住院，已平安出院。（圖／摘自傅崐萁臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 傅崐萁恢復黨籍案雖在國民黨中常會上議決通過，前國民黨秘書長金溥聰更大動作帶著年輕黨員公開反對，而考紀會也以流會方式暫緩此案。不過，在這場黨籍風暴中，卻不見傅崐萁身影，昨（23）日他在臉書表示，自己因手術住院療養，目前已平安出院。 傅崐萁在臉書表示，這幾天微恙，因前些日子過於忙碌、作息不正常，導致身體有些狀況住院手術療養，在花蓮慈濟醫院醫護人員照護下，已平安出院。 對於這段期間的紛紛擾擾及關心，傅崐萁也會在今日上午10點，在立法院召開記者會說明。 (中時電子報) #傅崐萁 #手術 #住院 #黨籍 #立委 #國民黨 #立法院 #金溥聰 也許您會感興趣 推薦閱讀 郝龍斌直言 沒理由不讓傅回來 01:332020/02/20 政治要聞 國民黨別拿錯藥單 04:102020/02/20 時論廣場 助韓度罷韓危機 江啟臣：國民黨正向改革就是幫韓 13:302020/02/20 政治 拚青年支持政見較勁 江啟臣：危機在無下一代 郝龍斌：斷絕政治買辦 17:282020/02/20 政治 郝喊停罷韓做防疫 江籲助韓就是幫黨 04:102020/02/21 政治要聞 國民黨中央黨部租約將到期 搬家新地點曝光！ 14:122020/02/21 政治 藍兩岸諮詢會議：九二共識需找回合憲法、兩岸現狀新論述 20:582020/02/21 政治 以正義之名 形塑國民黨原罪 04:102020/02/22 社會新聞 江啟臣閹割三民主義 04:102020/02/23 時論廣場 國民黨不可病急亂投醫 04:102020/02/24 論壇廣場 政治熱門新聞 無懼罷韓！文山伯「韓社」徵6大人才 韓粉驚訝 - 政治 不忍了？著名作家PO文痛罵「罷韓」：X你全家！ - 政治 武漢台商恐犧牲？洛杉基：後悔也來不及，認命吧 - 政治 苦苓貼兩張高雄照...直喊：對不起！我太誇張了 - 政治 藍委建議包機方式 苦苓聽完怒喊：再說一遍！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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