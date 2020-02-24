武漢肺炎疫情爆發迫使中國廠商紛紛停工，供貨中斷效應擴及全球供應鏈，拖累不少跨國企業大廠。疫情如持續蔓延，經濟衝擊恐超過17年前的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）22日在20國集團（G20）財政部長及央行總裁會議表示，今年全球經濟成長可能因俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）折損約0.1個百分點；中國經濟成長降至5.6%，比IMF年初預期低0.4個百分點。

IMF最新預測是基於中國經濟在第2季恢復正常，武漢肺炎對全球經濟影響相對微小且短暫。鑑於疫情不斷變化，喬治艾娃說，IMF也在評估更悲觀的情境，也就是疫情持續擴散，影響經濟成長的時間拉長。

華爾街日報報導，2003年SARS疫情在中國爆發，對全球經濟影響相對有限。如今，中國經濟實力與日俱增，在全球供應鏈占有關鍵地位，加上美中貿易緊張近兩年，武漢肺炎可能嚴重衝擊全球經濟。

中國占全球經濟成長比重近1/3，消費與生產帶動亞洲、北美與歐洲等地經濟擴張，對全球成長貢獻遠高於2000年的3%左右。麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）估計，從2000年到2017年，全球經濟對中國曝險增加兩倍。

蘋果公司（Apple）高度仰賴中國的生產與市場需求，不僅在中國擁有龐大供應鏈，執行長庫克（Tim Cook）2011年上任後致力拓展中國市場，如今大中華地區（含中國、香港、台灣）占蘋果營收約1/5。

眼見武漢肺炎重創中國民間消費與生產動能，蘋果17日致函投資人，表達疫情導致iPhone供貨吃緊、旗下產品在中國需求不振，本季營收將達不到原估的630億至670億美元，成為疫情爆發後率先示警財測無法達標的美國大型企業。

為緩和疫情對就業與經濟的衝擊，中國政府表態支持各地工廠復工，但這一個多月來的停工影響已波及眾多國際企業。

美國通用汽車（GM）工會警告，中國製零件短缺恐拖慢密西根與德州的運動休旅車（SUV）組裝線生產速度；韓國現代汽車（Hyundai Motor）2月關閉部分中國工廠，零件斷貨，韓國蔚山一條主要組裝線跟著暫停運作。日本任天堂（Nintendo）也因拿不到中國製零件，宣布部分Switch遊戲主機延後出貨。

部分經濟學家警告，經濟高度仰賴中國的國家今年國內生產毛額（GDP）成長率可能因武漢肺炎折損逾0.5個百分點。其中又以亞洲國家受創最嚴重。

新加坡已將今年GDP成長預測從1.5%下修至0.5%左右；受中國旅客造訪減少影響，泰國估計今年觀光客人次可能下滑13%；越南經濟高度倚賴中國供應鏈，1月出口年減17.4%，降至美中貿易戰開打以來次低水準。

美中貿易戰打亂全球供應鏈，中國經營多年的「世界工廠」形象又因武漢肺炎蒙塵。但摩根大通證券（JPMorgan Securities）新興市場研究主管歐加尼斯（Luis Oganes）認為，這波供應鏈轉移不會因此加速。

歐加尼斯19日在紐約外籍記者中心（NYFPC）簡報會表示，許多企業客戶反映，若沒有投入大量金錢與時間，很難在其他國家複製中國的製造規模。在美國對大量中國貨品加徵關稅的情況下，業者普遍想繼續在中國製造、繳多出的關稅並將成本轉嫁給消費者。

(中央社)