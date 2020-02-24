國民黨主席候選人郝龍斌之前稱「罷韓活動會增加社區感染機會」，引發議論。對此，作家苦苓認為，在全台灣各地舉行的國民黨主席選舉，豈不是更要讓疫情雪上加霜？網友大讚「說得好」。

郝龍斌日前曾表示罷免高雄市長韓國瑜活動會增加社區感染風險，引發爭議。據《中央社》報導，郝龍斌22日澄清，他認為大家曲解他的意思，他是說防疫優先，不要政治口水，且韓國瑜在高雄積極防疫，盼民進黨別酸來酸去，應協助把防疫做好。

苦苓則在臉書指出，如果照郝龍斌的說法，高雄市的罷韓連署會影響防疫，那麼在全台灣各地舉行的國民黨主席選舉，豈不是更要讓疫情雪上加霜？「還是已經得了H病毒的，就自認為不會得新冠病毒？」

網友則紛紛回應「說得好」、「真精闢的見解」、「符合KMT的邏輯」、「國民黨真的是一代不如一代」、「罷免投票會人群聚集，國民黨主席選舉投票就不會聚集？國民黨應該取消黨主席投票，以免疫情擴散」。

(中時電子報)