新冠肺炎導致國內口罩需求量不足，2月4日行政院長蘇貞昌明指出，將斥資1.8億元，緊急擴建60條口罩產線，若以既有產能估算，至少半年才能交貨，但台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)成員，共27家工具機廠組成的「工具機國家隊」，讓產線快速縮短為一個月，預計3月中旬台灣口罩每日產能可從400萬片增至1,000萬片，躍升全球第二大口罩生產國，解決國內口罩荒。

這支製罩尖兵的第一批隊伍主要成員有：東台(4526)、東捷(8064)、瀧澤科(6609)、亞崴(1530)、程泰(1583)、永進機械、哈伯精機、靄崴機電、上銀(2049)、大銀微系統(4576)、台灣引興、普森精密、協易機械(4533)、三鋒機器、東培；以及三大法人團隊：財團法人精密機械研究發展中心(PMC)、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人工業技術研究院機械所。第二梯支援部隊加入成員有：大立機器、吉輔企業、盈鍚精密、高明精機、凱柏精密、嵩富機械、新穎機械、源潤豐鑄造、德大機械、慶鴻機電、泓鉅精機、鍵和機械。

「工具機國家隊」能迅速成軍，TMBA的關鍵人物有名譽理事長也是東台董事長嚴瑞雄、現任理事長許文憲與瀧澤總經理戴雲錦，這段期間一直在徵調資源、協調分派任務，組織各單位所派出的精銳部隊；PMC總經理賴永祥和瀧澤總經理戴雲錦分別擔任總指揮官和副指揮官，這支百人的製罩部隊，臨時成軍帶著技術與零組件北上支援，專注投入人力將產線交期從6個月縮短為1個月，60台口罩設備已陸續交機投入產線，口罩警報有望在3月解除。

(時報資訊)