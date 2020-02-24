彰銀（2801）轉介輸出保險業務績優，成果獲得財政部肯定，在公股金融事業業務研討會中，由部長蘇建榮頒獎表揚為「108年度輸出保險業務績優合作銀行」。

為協助台資企業規避跨境應收帳款可能衍生的各項風險，彰銀近年來積極推動「國際應收帳款承購業務」，近3年平均承作量逾15億美元。其中，2018年與輸出入銀行合作「全球通帳款承購保險」專案，帶動當年國際應收帳款承購業務大幅成長達26％。

彰銀表示，因應台商全球布局與配合政府新南向政策，持續在全球主要金融中心積極展開布局，包括成立1家子行、7家分行及1家代表人辦事處，對於意欲發展國際市場的台商而言，將可扮演堅實後盾。

彰銀也致力提供中小企業全方位的金融服務，去年更提供環球銀行金融電信協會的全球支付創新（gpi）服務，協助客戶掌握匯款資金的狀況，提升資金運用效率。彰銀表示，未來將持續推出各項優質創新的金融商品，滿足企業跨境資金運用與融資需求。

(時報資訊)