統一證（2855）規畫攜手廈門金圓投資集團，赴中國大陸參股設立「金圓統一證券」，在歷時近2年申請後，終於獲得中國大陸證監會核准設立，成為兩岸首家合資證券公司，亦為首家登陸的台灣券商。

統一證董事長林寬成表示，此為兩岸推動證券業務合作的重要里程碑，感謝兩岸主管機關的支持。合資公司未來將以廈門為根據地，逐步向中國大陸各主要城市推進，預計至正式開業至少還需要半年以上的籌設時間，雙方會加緊腳步繼續努力。

統一證2016年5月董事會決議，擬攜手廈門市政府所屬金融控股集團「廈門金圓投資集團」，合資設立全牌照證券公司「金圓統一證券」。資本額為人民幣12億元，未來將可在中國大陸經營證券經紀、自營、承銷與保薦等業務。

統一證規畫出資人民幣5.88億元（約新台幣25.38億元），取得金圓統一證券49％持股。申請案2017年1月10日獲金管會核准，經濟部投審會於同年10月27日放行，2018年向中國大陸證監會提出申請，投資案前後花費達4年後終於通過。

統一證先前評估，參股金圓統一證券可提高公司收益、完整大中華三地業務、擴增經營版圖、提升公司價值，以及潛在資本投資利益增長。按雙方先前規畫，統一證可指派金圓統一證券7席董事中的3席，包含1席副董事長及董事，並可指派副職管理人員。

(時報資訊)