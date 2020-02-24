2020台灣燈會昨（23）日晚間正式閉幕，雖面臨新冠肺炎的防疫艱鉅挑戰，但憑著藉口碑好評，16天燈期人潮仍超乎預期，共吸引1182萬人次前往賞燈。而2021年台灣燈會將由新竹市接棒主辦，交通部長林佳龍表示，將進一步詮釋「台灣燈會2.0」的美學全貌。

觀光局表示，2020台灣燈會在防疫工作下，除保留傳統燈節熱鬧氣氛，並融入全球環境保護概念、以人為本方針，將創意設計融入政策，並透過設計美學與工藝、傳統與創新、用藝術與國際對話3大主軸，升級台灣燈會燈藝美學，為「台灣燈會2.0」創新的開始。

觀光局指出，2020台灣燈會有4大創新突破。首先為導入美學藝術為延續設計美學，提升燈會設計力，籌畫階段特別辦理「讓世界為台灣而來」觀光設計力研討會，並以藝術策展方式邀請國內外知名藝術家及團隊於燈會布展，深獲各界肯定好評。

其次，2020台灣燈會主燈「森生守護－光之樹」融合園區地景，首度以樹木為題，邀請國際知名藝術家林舜龍創作大型裝置藝術。除了日、夜間觀賞均各具風貌，並首度開放民眾穿越其中，以全新角度及視野演繹，結合裝置藝術的主燈深獲佳評。

再者，2020台灣燈會延伸台中國美館的台灣國際光影藝術節，連結在地產業及光影展演導入光影藝術，將燈會轉型成大型設計博覽會。「聆聽花開-永晝心」及科技展演燈區，則結合機械、科技及光影，打造為燈的節慶、光的國度。

最後，2020台灣燈會首次規畫以大型環境劇場為主軸，結合主燈秀、永晝心展演、巨蟲秀及無人機表演，閉園時更搭配精靈遊行。透過導入全面式的沉浸式劇場表演規畫，引領遊客感受全新的五感體驗。

林佳龍表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年台灣燈會在燈會期間做了萬全的防疫措施，盡全力打造安心賞燈環境。他感謝台中市長盧秀燕對中央的信任，在高度壓力下做出決定，認為此次是「中央和地方合作很好的典範」。

而2021年台灣燈會將由新竹市接棒主辦。林佳龍預告，將攜手科技產業、大學及科技師生，將竹科技術結合舊新竹車站、護城河等傳統地景，透過改造城市光環境發展成光的國度，以進一步詮釋「台灣燈會2.0」的美學全貌，民眾可拭目以待。

(時報資訊)