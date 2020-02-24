小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（24日）財經重點。

【1】日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬

日本與韓國旅遊疫情22日提高為第二級警示（Alert），華航日本線占營收約25％，韓國約4％，加上被列為第三級警告（Warning）的中國大陸與香港，合計高達51％的營收範圍受到影響，實際影響比例要看接下來日韓航線還能保有多少航班與載客率；旅行業估計，後續日韓航班恐大減至僅剩三成左右，國內航空業面臨史上最大寒冬。

【2】復工急單湧現 SSD大漲兩成 4檔大補

雖然新冠肺炎疫情尚未獲得有效控制，但隨著大陸工廠陸續復工且復工率已拉升至50～70％情況下，帶動NAND Flash現貨價及合約價持續上漲，其中又以固態硬碟（SSD）漲幅最大。受惠於陸廠復工後回補庫存急單湧現，SSD價格兩周內大漲15～20％，法人看好群聯、威剛、十銓、宜鼎等模組廠受惠最大。

【3】陸復工急單 灌頂被動元件

隨著第一批隔離14天的員工今（24）日出關上工，加上深圳當地政府要求企業不得晚於3月1日復工，加入復工行列的電子廠愈來愈多，年前庫存水位就已經拉緊報的被動元件廠可望湧入急單，相關被動元件廠可望受惠。

【4】12檔技術、資金面雙優 強者恆強

新冠肺炎疫情揮之不去，專家認為，資金乃維繫及推高個股行情的重要力量，觀察資金動向成為盤勢不穩之際的布局準則，而此時能在技術線型上維持多頭排列者，則可望「強者恆強」，包括國巨（2327）、永豐餘（1907）等12檔技術面多頭排列資金捧，成布局本周行情留意重點。

【5】壽險業鯨吞 1,600億國際板債

壽險滿手資金，國外企業趁利率低檔來台搶錢。本周即將來台掛牌、由美國知名電信通訊業者Verizon（威信通訊）與AT&T發行的美元國際板債券，已完成訂價，二檔債券共53.8億美元（約新台幣1,636億元），其中近92％是由七大壽險公司與中華郵政聯手吃下，幾近秒殺包檔。

(中時電子報)