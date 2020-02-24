大陸新冠肺炎疫情仍然相當嚴峻，一線醫護也勞心勞力，根本沒有辦法好好休息。湖北省一間醫院的護理長，由於穿上防護衣工作整整9小時都沒喝一口水，累得扶住牆壁想硬撐，最後還是不支倒地，讓網友相當心疼，紛紛呼籲「先照顧好自己才能照顧別人」。

綜合陸媒報導，湖北省宜昌市惠民醫院的46歲護理長陳淑紅，從2月11日開始負責新冠肺炎密切接觸者的集中隔離觀察病房。陳淑紅和許多醫護人員一樣，為了不要浪費防護衣，穿上之後就不吃不喝，也不上廁所。

護理長體力不支倒地，同事趕緊將她揹到院外透氣。（圖／微博）

2月19日當天，病房進出的隔離人數非常多，有12人解除隔離、20位新收的隔離者；陳淑紅和另外5位同事清理了62個房間門口的垃圾桶，還要清理、消毒使用過的房間以及分發藥和餐點，從早上8點工作到下午5點，在四層樓之間上上下下，連一口水都沒喝過。

好不容易撐到下班，陳淑紅緊繃的情緒終於可以放鬆，但穿著防護衣的她已經累壞了，只能用手撐著牆壁，想要恢復一下，沒想到狀況卻沒好轉，最後竟直接倒下！她的同事們發現後趕緊將她扶起、揹到戶外透氣，她的狀況才有些好轉。

網友看後相當不捨，紛紛表示「看了好心疼」、「應該要強制休息」、「不能光感動，要有措施保護好醫療人員」、「謝謝你們始終在疫情第一線戰鬥」、「天使真的存在」、「致敬一線工作者」。

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(中時電子報)